原來小劇場音樂劇這麼有魅力！關於「金鐘旭先生」的初印象

2019-05-23 16:27 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/張芯慈(旅食劇落粉絲團)提供 分享 facebook

#初戀總是最美，劇場裡難以忘懷的悸動

2012年暑假，那是我第一次在大學路觀賞了《尋找金鐘旭》，這部小劇場作品對於當時的我而言十分衝擊，「原來只有三個演員的音樂劇可以這麼好看」、「原來小劇場的音樂劇這麼有魅力」、「原來舞台上心動的感覺也能讓人同時心跳加速......」

於是乎，陸陸續續又觀賞了3次這部作品，每次帶著不同性別、國籍的朋友去看戲，奇妙的是，無論一起看戲的朋友聽不聽得懂韓文，在觀賞的過程裡，他們總是開心且滿足的，也因此「金鐘旭」成為了我推薦給外國朋友入門韓國音樂劇的必看作品之一。

#大學路的小劇場音樂劇之王

電影改作音樂劇的案例不再少數，但從音樂劇改拍為電影的案例就不這麼多見，而「金鐘旭」就是一個這樣的案例，因為在大學路的演出受到了極大的歡迎，所以在2010年翻攝為電影，由孔劉與林秀晶主演。

時至2019年，《尋找金鐘旭》已突破了110萬觀戲人次，每週在大學路的Culture Space & You劇場上演「23」場次！你真的沒有看錯，就是23場，平日3場、週末4場，一種「人體電影院」的概念在演出這部作品。

而金鐘旭的編導「張由真」可說是韓國創作音樂劇非常「熱銷」的創作者，除了了《尋找金鐘旭》之外，也是人氣作品金光石點唱機音樂劇《那些日子》、音樂劇《當你沉睡時》、音樂劇《兄弟們是勇敢的》等音樂劇的編劇及導演；在她的作品中總能看到嫻熟的喜劇節奏、共鳴的故事、流暢的舞台調度，偶爾，可能還會被騙走幾滴眼淚淚......

當然，同樣也是音樂劇的作曲，更想大力的稱讚作曲家「金彗星」所寫的歌曲，不僅好聽重點是在戲裡非常的「舒服」，在說話與演唱之間非常順暢的轉換，也善用了韓文語言本身的特性，在歌曲中達到了非常好的戲劇效果；當然整齣戲所需要的浪漫與甜蜜的氛圍，更是在音樂的輔助之下，讓人時不時的手腳捲曲啊！

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#三個演員，夠了！真的只需要三個演員！

這部作品的最大看點之一，不是男主角也不是女主角，是負責飾演20多個角色的「Multi Man」演員（咦？真的可以這樣說嗎？），在戲裡他不僅是男主角的上司、計程車司機、女主角的爸爸、各個真真假假虛虛實實的金鐘旭......目不暇給外加出人意料的各種變身，完全是本劇的「笑料擔當」，而且每個飾演Multi Man的演員都有著各自的特色、風格與特技，總能帶給觀眾很多的驚喜，我想這也

是這齣戲為什麼一刷再刷還是充滿新鮮感的原因吧！

另外，嚴基俊、吳萬石、申成祿、姜必碩等目前在韓國大家所熟知的音樂劇演員也都曾經演出過這部作品，「金鐘旭」作為大學路長青的演出就像是音樂劇演員的搖籃一樣，或許我們所看到的演員未來來也會成為音樂劇舞台上的大明星。

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#單身的人想談戀愛，有伴的人再也不想把手放開

還記得第一次和朋友一起看金鐘旭時，不僅因為台上的演員談戀愛而心動，更因為台下的觀眾也都在談戀愛而憂傷XD，這部戲不僅僅是一齣音樂劇，更是韓國戀人們「Dating Course」中的一個環節；言下之意，就是大家去看戲的時候要有心理準備，除了台上的演員很閃，台下的戀人們也是......光芒四射啊！

友達以上戀人未滿的朋友，帶著心儀的另一半來看戲吧，這齣戲會告訴你「命中註定的他/她，其實就在身邊。」而有伴的朋友，帶著心愛的另一半來看戲吧，這齣戲會告訴你「已經在身邊的真愛就別推走他/她了了！」

去不了了韓國，今年年8月在台北就可以看到這部作品，至於會是哪些演員來到台灣演出這部作品，版主也是十分期待，就讓我們繼續等待後續的消息吧！

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《尋找金鐘旭》演出資訊

日期：2019.08.29 (三) – 2019.09.22 (日)

地點：信義劇場Legacy Max (台北新光三越A11 6F)

票價：

平日場 (週二–週五): 2300/1700/1300/1000

假日場 (週六/日): 2500/1900/1500/ 1000

官網： http://uevent.udnfunlife.com/FD2019/

Facebook粉專： https://www.facebook.com/udnperformance/

購票網址： udn售票網

文章轉自/張芯慈(旅食劇落粉絲團)提供