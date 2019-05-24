貓奴必收 暖心電影《爺爺與喵》、療癒展覽《貓美術館》6月接連登場

2019-05-24 10:48 聯合新聞網 聯合數位文創



全臺貓子民們有福了～不論是溫暖的、療癒的、賣萌的甚至藝文氣息的貓，今年夏天一次感受！

圖片/ 天馬行空提供 分享 facebook

「小玉啊……你會陪我到最後吧？」

電影《爺爺與喵》改編自在日暢銷超越500,000冊的漫畫《爺爺與小玉喵》，由曾出版多本紀錄世界各地、各類型貓咪生活攝影集的動物攝影師岩合光昭執導，找來日本資深演員立川志之輔、小林薰，以及人氣女星柴崎幸演出，建構出一幅以貓與人之間的強烈羈絆為題的美麗風景。電影描述退休校長大吉爺爺（立川志之輔 飾）在老伴先一步離開人世後，和貓咪小玉一人一貓相依為命，只要有小玉在，就一點也不會感到寂寞。一天，在這個只有貓與老人的小島，突然出現了一位東京來的神秘女子（柴崎幸 飾），讓純樸的島上生活有了不一樣的故事。

知名動物攝影師首度執導，保證每一個鏡頭都有貓身影！

片中所有貓咪的動作、互動皆為實拍，完全沒有使用任何CG合成技術。導演精準地捕捉貓演員的每個動作細節，讓片中的「人類」演員們讚嘆不已。本片也標榜「每一個鏡頭都有貓身影」，拍攝過程中，導演為了讓每個貓鏡頭可以完美呈現，不論過程多麼辛苦也依然不厭其煩地努力，愛貓的心表露無疑。對此導演也驕傲地表示，試片後聽到許多觀眾形容這部電影非常自然，就像是日常生活一般平凡卻溫暖，「這就是我對這部作品的期待，我想做的也是，在最自然的狀況下去描繪那些生長在島嶼上的人們與貓。」

百裡選一的貓明星，最有靈性的虎斑貓培根挑大樑生動演出

「牠就是小玉！」造訪了多個動物製作公司，拜訪了超過一百隻貓咪演員，一路到最後一關「試鏡」僅留下六隻貓咪。導演仔細觀察每隻貓咪在自己不習慣的地方時，會呈現什麼樣的反應，而六隻貓中，面對環境變化仍能完全不動聲色、保持冷靜的只有培根。而培根在片中的表現也沒有讓大家失望，每個動作、眼神都透露出與整個劇組之間的超高默契，讓導演大讚：「這部片如果沒有培根的話，應該就拍不成了，電影能成功，都要歸功於培根！」

整個夏天 喵風潮襲捲全臺

愛貓成癡的岩合光昭導演首度執導電影【爺爺與喵】，以最有愛的鏡頭，拍下純樸小島上人與貓之間最溫馨的羈絆，電影將於6/6在台上映。另外6月21日起，圓山花博流行館緊接登場由聯合數位文創、大日本印刷株式會社以及臺北市動物保護處共同主辦之「貓美術館─CAT ART世界名畫展」，同樣是愛貓人士的日本知名畫家山本修老師，以趣味藝術翻玩手法將東、西洋名畫「喵化」，帶領觀展者進入「貓的藝文世界」。

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爺爺與喵精采預告 https://youtu.be/5hgrYnLRiBE