雪梨音樂節 旅遊商品買氣增

2019-05-23 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



一年一度的澳洲盛事「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」將於24日開跑。今年「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」再下創舉與皮克斯合作，旅客可以透過天幕投影，欣賞「皮克斯：30年藝術與動畫」影片，易遊網指出，雪梨旅遊商品買氣成長已爆增2成，加上今年雪梨直飛機票較去年便宜，降幅最高近5千，帶動不少買氣。

澳洲新南威爾市州旅遊局自2009年首度舉辦「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」，2018年參加旅客突破225萬人，比首年成長達10倍之多，超夯程度媲美雪梨跨年活動。

易遊網表示，今年共有85個光雕作品展示在超過3公里的腹地上，璀璨耀眼的七彩燈光，打亮著雪梨的夜晚，熱鬧歡騰又夢幻浪漫的景象，非常值得造訪。此外，今年與皮克斯合作更是一大亮點，旅客可以透過天幕投影，欣賞「皮克斯：30年藝術與動畫」影片，一窺《玩具總動員》、《海底總動員》等人氣動畫的製作幕後片段外，還有最新《玩具總動員4》的預告片段，讓不少旅客專程為此幕名而去。

除了皮克斯主題外，今年雪梨燈光秀還有許多豐富多元的主題，像是有花卉植物、海洋生物、機器人等裝置燈飾，透過燈光、投影搭配科技的創意結合，呈現出繽紛閃耀的光影效果，絕對是會讓人直呼驚艷！易遊網也從多達85個作品中，精選10大「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」必打卡推薦作品供民眾參考。