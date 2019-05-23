皮克斯加持！南半球盛事「雪梨燈光秀」10大打卡點在這

2019-05-23 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一年一度的澳洲盛事「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」將於5/24明天登場！澳洲新南威爾市州旅遊局自2009年首辦至2018年，參加旅客已突破225萬人，比首年成長達10倍之多，熱門程度媲美雪梨跨年活動。而今年再下創舉與皮克斯合作，加上今年雪梨直飛機票較去年便宜，降幅最高近5千，看好燈光音樂節的旅遊熱度，旅遊業者易遊網再祭出最高半價優惠刺激買氣。

毎年集結燈光藝術家的創作所打造的「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」，今年在號稱南半球最大的戶外走廊展出，共有85個光雕作品展示在超過3公里的腹地上，璀璨耀眼的七彩燈光，打亮雪梨的夜晚。此外，今年與皮克斯合作更是一大亮點，旅客可以透過天幕投影，欣賞「皮克斯：30年藝術與動畫」影片，一窺「玩具總動員」、「海底總動員」等人氣動畫的製作幕後片段外，還有最新「玩具總動員4」的預告片段，讓不少旅客專程為此幕名而去。

除了皮克斯主題外，今年雪梨燈光秀還有許多主題，像是花卉植物、海洋生物、機器人等裝置燈飾，透過燈光、投影搭配科技的創意結合，呈現出繽紛閃耀的光影效果。易遊網也從多達85個作品中，精選10大必打卡推薦作品供遊客參考。