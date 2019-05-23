今年泳裝市場達200億美元 時裝款比基尼需求增長最快

2019-05-23 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣運動風潮興盛，除了室內健身之外，各項戶外運動如慢跑、馬拉松、單車、衝浪、潛水等也逐年風行，其中女性在從事戶外活動的成長人數又較男性成長更為快速。

根據Technavio的最新報告顯示，2019年全球泳装市場預計將達200億美元，年複合增長率超過5%。

Statista的數據則顯示2019年第1季美國與英國比基尼新品數量較去年同期增長了11%與22%，而豐富多元的花樣及設計，則反映出女性消費者比以往更加注重比基尼及時尚元素的結合，以及比基尼時裝化的趨勢。

此外，近年來，台灣女性朋友對於比基尼的選擇，也開始吹起歐美潮流，不論是材質、款式或是圖樣都漸趨時裝化，對於穿搭的巧思也更為講究。

澳洲休閒服飾品牌ROXY近日發表2019 春夏新款比基尼，主打款「SISTER閨蜜系列」是ROXY首度邀請最受歐美年輕人喜愛之一的時尚超模Hailey Bieber（Justin Bieber的老婆）與衝浪女神 Kelia Moniz跨界聯名設計出，靈感來自兩人深厚的姊妹情誼，以時尚大膽又不失柔美風格的設計結合復古及前衛的元素，由時下最夯的乾燥粉紅色系、璀璨銀金屬光澤面料及性感剪裁比基尼搭配時裝單品的概念，除了海邊活動也很適合風情萬種的沙灘派對。

「熱帶印花系列」則是ROXY的經典款式，採用快乾柔軟彈性材質，而設計上不論是削肩式，背心式，或是性感火辣的高衩連身式，亮眼繽紛的色彩搭配花邊綁結小巧思，具有修飾身材線條的效果。

而針對亞洲女孩較為嬌小的身材，ROXY今夏也特別推出台灣限定款式「波波UP系列」，獨特加厚襯墊紮實回彈快，訴求可為女孩塑造完美胸型。