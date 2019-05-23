【專訪】原子邦妮巡迴演唱在即 解密心中的音樂與武俠

2019-05-23 16:27 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/滾石唱片提供。 分享 facebook

音樂與武俠看似兩個不同領域的元素，在原子邦妮身上卻可以同時並存！在音樂裡，原子邦妮是創作人亦是製作人；在武俠裡，原子邦妮是文化熱愛者亦是理想實踐者，將喜歡的武俠文化融合進音樂創作裡，兩者相輔相成，在其發表過的許多首歌中，種下新的迷幻音樂因子。

我口中的音符

受到武俠文化的影響，查查小時候非常喜歡古風或民俗風的音樂，很常聽古風武俠的電影原聲帶，像是東邪西毒、東方不敗。武俠之外，也很喜歡末代皇帝、神隱少女，這些帶有濃厚東方色彩的配樂都是念書時期的愛好。

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查查的旋律創作風格總帶有迷幻的東方風味，再加上羽承極具創新的電子思維，兩者元素震盪下，形成了現在原子邦妮的古風電子樂。原子邦妮在音樂創作上的默契搭配，不禁讓人聯想到《神鵰俠侶》中的楊過和小龍女。羽承像楊過般聰穎，無論大小事都謀略過人，機智迭出；查查腦子很直又很慢熱，與從小在古墓長大、鮮少見過世面的小龍女有幾分相似的特質。

【忽然想你的時候】Offical Music Video

我心中的武俠

說到武俠就會想到武俠大師－金庸。其實查查和金庸是姪孫的親屬關係，雖說是親族的長輩，但一直沒有機會可以親見本人，時常從媒體方得知相關的新聞消息，或是從金庸先生的小說裡尋找金庸的影子。對查查來說，金庸先生是一種既熟悉又陌生的感覺。

學生時代的查查，讀過、看過很多版本的小說與戲劇，最喜歡天龍八部。故事裡，曲折離奇的情節、巨大的武俠世界以及眾多豐富的人物性格塑造，令她百讀不厭。

金庸先生創造出來的武俠世界觀，無形之中也影響著原子邦妮的創作。他們認為金庸先生的文字創作方式，在當時的年代來說是極具創新的，也接連影響了後代文學創作。並期許自己在音樂的創作上，能像其一般，紀錄下時代的歌曲和聲音。

我眼中的世界

有俠女性格的查查，覺得自己像碧血劍裡的溫青青。外表有點高傲倔強但內心敏感纖細，偶爾也喜歡使點脾氣，但敢愛敢恨，認定了的事就會義無反顧勇往直前。

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最想要變成《射鵰英雄傳》女主角「黃蓉」闖蕩江湖，擁有一顆聰明靈敏的腦和洞悉人性的心，打破俗世的正邪之見，用自己的力量走出自己的路。在音樂創作路上，有起伏有跌宕，原子邦妮克服種種困難，於今年展開三場【我在宇宙的邊緣】巡迴演唱會，在前兩場的巡迴演唱皆締造好的口碑，好評不斷！如今來到高雄最終場演出，這一點一滴與每一步的累積，都是美麗的印記。

金庸小說中的江湖盛事－華山論劍，在原子邦妮巡迴演唱結束後的一個月，於現今華山1914文創園區展出，展期從6月26日起至9月15日止，現場不僅會傳授失傳的武林絕世武功，更提供古裝戲服穿戴體驗，讓大家到展體驗一日武俠生活。查查也表示：「曾經在節目上扮過古裝的男角，有機會想嘗試俠女的扮相，帶著如「黃蓉」般的精神，繼續在樂壇上闖蕩！」

【金庸武俠─華山論劍】特展資訊

展覽時間：2019.6.26-2019.9.15

展覽地點：華山1914文創園區中7館

粉絲專頁： 金庸武俠－華山論劍

各大通路： udn售票網 、 ibon 、 全家Famiport 、 博客來 、 ACCUPASS 、 KLOOK

主辦單位：遠流出版公司、聯合數位文創

客服專線：(02)7721-6955#2（每日10:00-18:00）

票價訊息：預售票170元；情花毒預售票230元；現場全票250元

開放時間：10：00~18：00(17：30停止售票入場)

大宗購票另有優惠可電洽(02)7721-6955#1。