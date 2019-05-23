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昆凌變身坎城古惑仔、張鈞甯露性感美腿 LONGCHAMP撞包15名人真是威

2019-05-23 12:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

LONGCHAMP最新的LGP系列日前上市，就有超過15位名人選用，陣仗相當強大。昆凌在坎城連3拍，其中一張簡直是大姐頭的古惑仔情調，帥氣又俏皮，張鈞甯蠻腰微微露，搭襯一雙長腿超級吸睛，而即將嫁入豪門的奚夢瑤則以鄰家女孩的裝扮配襯LGP手袋，一臉幸福甜美。

昆凌的穿搭向來眾所矚目，這次以貝雷帽、丹寧風格搭LGP時髦腰包，粉絲在IG留言「大嫂，妳可真好看」、「我喜歡這個包包，大嫂送我吧」等話家常氛圍相當有趣；陳喬恩則是以顯瘦的連身褲配襯LGP後背包，紅色唇妝讓人眼睛一亮；許路兒輕鬆展現LGP手袋的優閒旅行精神；相較之下，加拿大超模Coco Rocha在2020秋冬發表的紐約時裝周期間，以白色LGP小羊皮手拿包的穿搭，則展現了當代女性的霸氣。而中性的LGP系列，每個包款都推出不同尺寸，韓星李準基獲邀來台參加上市派對之後，在桃機準備返韓時選用了LGP後背包，輕巧容量大、帥氣百搭，上課、旅行都適用；錦榮一身黑也是選搭LGP後背包，帥氣俐落展現清爽的夏日氛圍。

LGP系列是以品牌的9個字母加以排列重組，融入包浩斯藝術和普普藝術風格，打造出幾何、線性拼接的字樣，推出尼龍以及小羊皮材質等多種款式，打造黑白或黑紅Logo圖騰作為滿版印花，或是強調LGP字母排列的包款，共有腰包、手袋、旅行袋、後背包等多種選擇，以及男女服裝和襪鞋、休閒鞋，所有手袋的拉鍊都以撞色做點綴，例如黑白色款式點綴螢光黃、黑紅色則配襯亮白色，更趨街頭風。

LGP黑色小羊皮後背包，售價21,900元。圖／LONGCHAMP提供
LGP黑色小羊皮後背包，售價21,900元。圖／LONGCHAMP提供
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昆凌以丹寧系列配襯黑白色LGP腰包的姿態，有點兒大姐頭的帥氣風範。圖／取自IG
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坎達爾珍娜背LGP小包。圖／LONGCHAMP提供
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韓團Red Velvet成員Seulgi以LGP白色小羊皮手袋出席上市派對。圖／...
韓團Red Velvet成員Seulgi以LGP白色小羊皮手袋出席上市派對。圖／LONGCHAMP提供
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昆凌在坎城影展期間以丹寧系列配襯黑白色LGP腰包。圖／取自IG
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賴冠霖在韓國LGP上市派對中，身穿LGP的T恤搭配腰包。圖／LONGCHAMP提...
賴冠霖在韓國LGP上市派對中，身穿LGP的T恤搭配腰包。圖／LONGCHAMP提供
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LGP磚紅色手袋 （小），售價7,800元。圖／LONGCHAMP提供
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20歲的周潔瓊以腰包搭配同色LGP系列運動衫，展現年輕時髦。圖／取自微博
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韓團Red Velvet成員Irene日前出席韓國LGP系列上市派對。圖／LON...
韓團Red Velvet成員Irene日前出席韓國LGP系列上市派對。圖／LONGCHAMP提供
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許路兒輕鬆展現LGP手袋的優閒旅行精神。圖／取自IG
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LGP白色腰包（大），售價9,400元。圖／LONGCHAMP提供
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何穗搭襯LGP包穿出一身腿精模樣。圖／LONGCHAMP提供
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韓星李準基離台時背著黑白色LGP後背包。圖／LONGCHAMP提供
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陳喬恩搭配LGP後背包，紅唇相當搶鏡。圖／取自微博
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奚夢瑤提著黑白色LGP手袋，上面還掛著自己喜愛的絨毛娃娃。圖／LONGCHAMP...
奚夢瑤提著黑白色LGP手袋，上面還掛著自己喜愛的絨毛娃娃。圖／LONGCHAMP提供
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奚夢瑤拎著黑白色LGP手袋，演繹度假小清新模樣。圖／LONGCHAMP提供
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昆凌在坎城斜垮背黑白色LGP腰包連3拍。圖／取自IG
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錦榮一身黑搭配黑白色LGP後背包，帥氣俐落。圖／LONGCHAMP提供
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加拿大超模Coco Rocha出席紐約時裝周時，即以白色LGP小羊皮手拿包展現霸...
加拿大超模Coco Rocha出席紐約時裝周時，即以白色LGP小羊皮手拿包展現霸氣。圖／LONGCHAMP提供
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安心亞在路中央的街拍展現率性態度。圖／取自IG
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陳喬恩以色澤清爽的連身褲搭出纖瘦好身材，配襯LGP後背包。圖／取自微博
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張鈞甯以LGP小羊皮手袋搭配平底羅馬鞋，小露性感。圖／LONGCHAMP提供
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韓團Red Velvet成員Seulgi（左）和Irene在韓國LGP系列上市派...
韓團Red Velvet成員Seulgi（左）和Irene在韓國LGP系列上市派對中，配戴系列手袋。圖／LONGCHAMP提供
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