昆凌變身坎城古惑仔、張鈞甯露性感美腿 LONGCHAMP撞包15名人真是威

2019-05-23 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LONGCHAMP最新的LGP系列日前上市，就有超過15位名人選用，陣仗相當強大。昆凌在坎城連3拍，其中一張簡直是大姐頭的古惑仔情調，帥氣又俏皮，張鈞甯蠻腰微微露，搭襯一雙長腿超級吸睛，而即將嫁入豪門的奚夢瑤則以鄰家女孩的裝扮配襯LGP手袋，一臉幸福甜美。

昆凌的穿搭向來眾所矚目，這次以貝雷帽、丹寧風格搭LGP時髦腰包，粉絲在IG留言「大嫂，妳可真好看」、「我喜歡這個包包，大嫂送我吧」等話家常氛圍相當有趣；陳喬恩則是以顯瘦的連身褲配襯LGP後背包，紅色唇妝讓人眼睛一亮；許路兒輕鬆展現LGP手袋的優閒旅行精神；相較之下，加拿大超模Coco Rocha在2020秋冬發表的紐約時裝周期間，以白色LGP小羊皮手拿包的穿搭，則展現了當代女性的霸氣。而中性的LGP系列，每個包款都推出不同尺寸，韓星李準基獲邀來台參加上市派對之後，在桃機準備返韓時選用了LGP後背包，輕巧容量大、帥氣百搭，上課、旅行都適用；錦榮一身黑也是選搭LGP後背包，帥氣俐落展現清爽的夏日氛圍。