網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



位於板橋新埔站附近的日式料理「坐一下吧」，原本算是低調小店，近日在社群網站上大爆紅，每天開門前就開始有人排隊，營業時間一到迅速客滿，排隊人潮等著第二輪、第三輪座位，到底是什麼魅力，讓這麼多吃貨願意等候？ 「坐一下吧」握壽司尺寸很大。IG @angel.bear_life提供 分享 facebook

話不多說就先來上圖吧，看看這巨人國的握壽司，幾乎有掌心這麼大的尺寸，根本是一個小飯糰，吸引許多愛吃日本料理的網友前來朝聖。「坐一下吧」位於板橋陽明街，在交通上算是相當方便，尤其是對於板橋地區的吃貨們來說，想吃巨無霸壽司，就不一定要跑台北市區、已經紅到韓國的三味食堂，「坐一下吧」也提供了平價又大碗滿意的日本料理。 「坐一下吧」大爆紅成排隊名店。IG @00_life.foodie提供 分享 facebook 「坐一下吧」握壽司尺寸很大。IG @00_life.foodie提供 分享 facebook 「坐一下吧」生魚片厚切誘人。IG @gisfoodie提供 分享 facebook 來客必點「坐一下吧」握壽司。IG @angel.bear_life提供 分享 facebook

IG網友分享，「坐一下吧」提供握壽司、生魚片、日式蓋飯、燒烤炸物類、手捲冷盤、炒飯...等多種料理，走的是平價日本料理路線，餐點份量不小。其中來客必點的綜合握壽司8貫，一份只賣250元，生魚片也是厚切上桌，肥嫩模樣一看讓人猛吞口水，網友評論「生魚片切得厚實」、「巨人界握壽司」。其他搭配菜色如鮭魚炒飯、湯品也都在水準之上，CP值高獲得許多吃貨推薦，難怪能在短時間內口耳相傳，人潮爆滿。

來客必點「坐一下吧」握壽司。IG @gisfoodie提供 分享 facebook 「坐一下吧」近日大爆紅成排隊名店。IG @00_life.foodie提供 分享 facebook 「坐一下吧」生魚片厚切誘人。IG @gisfoodie提供 分享 facebook 來客必點「坐一下吧」握壽司。IG @angel.bear_life提供 分享 facebook 來客必點「坐一下吧」握壽司。IG @gisfoodie提供 分享 facebook 「坐一下吧」近日大爆紅成排隊名店。IG @00_life.foodie提供 分享 facebook

由於「坐一下吧」店內座位不多，根據到現場用餐的網友分享過人來經驗，需要現場登記排隊候位的人很多，平均候位時間大概要1到2小時，入座後現點現做也需要等餐時間，因此有網友良心建議，如果排隊人多卻急著用餐，在這可能無法辦到，要請慎重考慮是否改天再光臨，畢竟享受美食是一件輕鬆開心的事情。店家也在臉書聲明，因為服務顧客眾多，如果有面無表情情況，要請客人們多多包涵喔。店家營業公休時間與詳細資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

坐一下吧

新北市板橋陽明街105號（近板橋新埔站）

綜合握壽司 250

鮭魚刺身 140

備註：日式料理海鮮為時價供應。售價如有誤植或更動請以店家現場實際公佈為準。