善待動物！Prada集團宣布全面禁用皮草

2019-05-23 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



繼Gucci、香奈兒、Versace、Armani等標誌性精品大牌祭出「零皮草」政策之後，Prada也在昨日宣布加入拒用皮草行列！集團之下包括Prada、Miu Miu、Church’s和Car Shoe目前所有庫存銷售完後，從2020春夏女裝系列開始，將不再使用動物毛皮於設計或新產品中。

對於此項政策，品牌創意總監Miuccia Prada女士表示：「Prada集團致力於創新和履行社會責任，我們的零皮草政策在與國際反皮草聯盟，特別是與LAV意大利反活體解剖聯盟和HSUS美國人道協會的積極對話之後達成， 專注於創新材料將使公司能夠探索創意設計的新界限，同時滿足對產品的道德需求。」也就是說，品牌將會致力於研發更多嶄新的面料，除了可以為設計增添更多元化的樣貌之外，也能盡到善待動物與環境的企業責任。國際反皮草聯盟( FFA）主席Joh Vinding也對此表示讚賞，旗下專案經理Brigit Oele更透露，Prada集團大概從一年多前就開始展開停用皮草的談話，是全球從開始討論到全面禁皮草最快的公司之一。