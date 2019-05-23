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聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

善待動物！Prada集團宣布全面禁用皮草

2019-05-23 11:00聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

繼Gucci、香奈兒、Versace、Armani等標誌性精品大牌祭出「零皮草」政策之後，Prada也在昨日宣布加入拒用皮草行列！集團之下包括Prada、Miu Miu、Church’s和Car Shoe目前所有庫存銷售完後，從2020春夏女裝系列開始，將不再使用動物毛皮於設計或新產品中。

對於此項政策，品牌創意總監Miuccia Prada女士表示：「Prada集團致力於創新和履行社會責任，我們的零皮草政策在與國際反皮草聯盟，特別是與LAV意大利反活體解剖聯盟和HSUS美國人道協會的積極對話之後達成， 專注於創新材料將使公司能夠探索創意設計的新界限，同時滿足對產品的道德需求。」也就是說，品牌將會致力於研發更多嶄新的面料，除了可以為設計增添更多元化的樣貌之外，也能盡到善待動物與環境的企業責任。國際反皮草聯盟( FFA）主席Joh Vinding也對此表示讚賞，旗下專案經理Brigit Oele更透露，Prada集團大概從一年多前就開始展開停用皮草的談話，是全球從開始討論到全面禁皮草最快的公司之一。

LAV零動物時尚領域經理Simone Pavesi以「符合奢侈品的道德新概念」來形容此一改變，而HSUS美國人道協會時尚政策主任PJ Smith Miuccia也表示：「隨著零皮草的公告，Prada集團於時尚產業成為動物福利和未來創新的領導者。」

Prada集團之下包括Prada、Miu Miu、Church’s和Car Sh...
Prada集團之下包括Prada、Miu Miu、Church’s和Car Shoe加入拒用皮草行列。圖／Prada提供
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Prada宣布加入拒用皮草行列，目前所有庫存銷售完後，從2020春夏系列開始，將...
Prada宣布加入拒用皮草行列，目前所有庫存銷售完後，從2020春夏系列開始，將不再使用動物毛皮於設計或新產品中。圖／Prada提供
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Prada集團之下包括Prada、Miu Miu、Church’s和Car Sh...
Prada集團之下包括Prada、Miu Miu、Church’s和Car Shoe加入拒用皮草行列。圖／Miu Miu提供
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