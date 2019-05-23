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夏日出遊沒新意？Airbnb精選全球五大爆紅旅遊目的地

2019-05-23 10:36經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

隨著時序漸漸進入夏日，你是否也已經開始著手規劃今年的夏季旅行了呢？全球旅宿平台Airbnb特別針對今年夏季的訂房數字與前一年對比，運用大數據整理出今年夏季「全球五大爆紅旅遊目的地」，無論你是想前往島嶼度假、海邊放鬆充電，或是願遠離塵囂探索大自然，都能輕鬆找到與眾不同的好去處。而對於沒有出國計畫的民眾，Airbnb也同場加映暑假話題旅宿趨勢。讓你一次功課做足，跟上世界旅人腳步出發最新夏季潮流景點。

法屬聖馬丁－馬里戈特（Marigot，年成長率467%），風光明媚的聖馬丁群島 位於加勒比海上，面積比香港還要小，位於法屬區的首府馬里戈特同時帶有熱帶海島的浪漫氛圍與法國的浪漫優雅風情。

波多黎各-多拉多（Dorado，年成長率449%），同樣位於加勒比海上，波多黎於今年夏季也備受度假遊客的喜愛。相較於法屬聖馬丁的小巧精緻，波多黎各更多了一份都市文化的熱情與喧囂。除了同樣引人入勝的海灘之外，許多遊客也推薦道地的拉丁文化美食與民俗表演。

南韓-麗水（年成長率408%），首爾、釜山已經去到膩了嗎？不妨考慮這個夏天去趟麗水吧。對於台灣民眾也許陌生，麗水是許多韓國人夏日出遊的私房景點。如果你喜歡大海的話，這裡有海浪侵蝕而成的獨特海岸景觀。此外，相較於其他韓國城市的快步調，這裡寧靜的生活風格與眾多別緻的咖啡館也是許多遊客推薦的原因之一。

日本-長崎（年成長率216%），位於九州的長崎，除了大家熟悉的糕點外，其實也是坐擁眾多觀光特色的海港城市。作為日本最早與外國貿易的商港，長崎有著日本少見的西式街道與和洋交融的文化景觀。

加拿大-布拉格溪（Bragg Creek，年成長率382%），對於夏季反而想前往北方避暑的民眾，加拿大的布拉格溪絕對是最適合你的目的地。作落在馳名的布拉格省立公園山腳下，這裡有遼闊的針葉林與豐富多變的洞穴景觀。多樣化的登山步道可以滿足不同年齡層、不同體能的需求與偏好。相較於熱門的黃刀鎮，這裡除了沒有過多遊客打擾到你的度假興致外，也能輕鬆找到靜謐與高CP值的優質房源。

而隨著世界各地有越來越多旅客深受台灣的街頭美食文化、自然風景和眾所皆知的人情味所吸引，台灣民宿的預訂量也在今年夏季顯著增長 104%。尤其近年許多台灣民宿採複合式經營，由在地職人結合特色工藝與地方特產，更讓許多民眾用「住特色民宿」玩台灣。

日本-長崎（年成長率216%），位於九州的長崎，除了大家熟悉的糕點外，其實也是坐...
日本-長崎（年成長率216%），位於九州的長崎，除了大家熟悉的糕點外，其實也是坐擁眾多觀光特色的海港城市。作為日本最早與外國貿易的商港，長崎有著日本少見的西式街道與和洋交融的文化景觀。　圖／Airbnb提供
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法屬聖馬丁－馬里戈特（Marigot，年成長率467%），風光明媚的聖馬丁群島 ...
法屬聖馬丁－馬里戈特（Marigot，年成長率467%），風光明媚的聖馬丁群島 位於加勒比海上，面積比香港還要小，位於法屬區的首府馬里戈特同時帶有熱帶海島的浪漫氛圍與法國的浪漫優雅風情。　圖／Airbnb提供
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