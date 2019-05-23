高清預告／《火箭人》中揣摩天王艾爾頓強 泰隆艾格頓靠這個加分

2019-05-23 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



在由戴克斯特佛萊契執導、李霍爾編寫劇本的歌舞片《火箭人》（Rocketman）中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演超級流行音樂天王艾爾頓強（Elton John），電影劇情講述艾爾頓強的生平，備受粉絲期待。日前該片在坎城舉辦首映，「強叔」本人當然以招牌最具個人特色的打扮盛裝出席：由古馳為他量身訂製兩套西裝和眼鏡分別出席記者會和紅毯，搭配他另一位好友蕭邦（Chopard）打造的紅毯珠寶閃亮登場；蕭邦同時也贊助了電影中泰隆艾格頓所有的珠寶行頭。該片台灣地區將於2019年6月14日上映。

2000年的坎城影展正是艾爾頓強與坎城影展的官方贊助蕭邦結緣之始。之後雙方曾推出聯名款腕表以贊助艾爾頓強的愛滋基金會（Elton John AIDS Foundation）與慈善晚宴活動， 而艾爾頓強也曾多次向蕭邦訂製珠寶。這次電影中泰隆艾格頓所有的珠寶行都也都出自蕭邦之手，包括Happy Hearts心形滑動珠寶、Happy Diamonds滑動鑽石珠寶、Happy Sport腕表，以及動物世界系列高級珠寶。這些閃耀璀璨的首飾除了真實反映艾爾頓強的個人風格，也協助描繪他在音樂上空前的成功帶來他生活上的改變。影片中飾演他父母的Sheila Eileen Dwight及Steven Mackintosh也都配戴了蕭邦的珠寶。