親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

美中貿易戰燒出最狂電視台 節目播出像派彩觀眾4字神回

高清預告／《火箭人》中揣摩天王艾爾頓強 泰隆艾格頓靠這個加分

2019-05-23 09:50聯合報 記者孫曼╱即時報導

在由戴克斯特佛萊契執導、李霍爾編寫劇本的歌舞片《火箭人》（Rocketman）中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演超級流行音樂天王艾爾頓強（Elton John），電影劇情講述艾爾頓強的生平，備受粉絲期待。日前該片在坎城舉辦首映，「強叔」本人當然以招牌最具個人特色的打扮盛裝出席：由古馳為他量身訂製兩套西裝和眼鏡分別出席記者會和紅毯，搭配他另一位好友蕭邦（Chopard）打造的紅毯珠寶閃亮登場；蕭邦同時也贊助了電影中泰隆艾格頓所有的珠寶行頭。該片台灣地區將於2019年6月14日上映。

2000年的坎城影展正是艾爾頓強與坎城影展的官方贊助蕭邦結緣之始。之後雙方曾推出聯名款腕表以贊助艾爾頓強的愛滋基金會（Elton John AIDS Foundation）與慈善晚宴活動， 而艾爾頓強也曾多次向蕭邦訂製珠寶。這次電影中泰隆艾格頓所有的珠寶行都也都出自蕭邦之手，包括Happy Hearts心形滑動珠寶、Happy Diamonds滑動鑽石珠寶、Happy Sport腕表，以及動物世界系列高級珠寶。這些閃耀璀璨的首飾除了真實反映艾爾頓強的個人風格，也協助描繪他在音樂上空前的成功帶來他生活上的改變。影片中飾演他父母的Sheila Eileen Dwight及Steven Mackintosh也都配戴了蕭邦的珠寶。

長期贊助電影藝術的蕭邦，已經擔任坎城影展官方贊助超過20年，這也非蕭邦首次贊助電影的拍攝；包括在伍迪艾倫的《午夜巴黎》（Midnight in Paris）、巨星雲集的歌舞片《華麗年代》（ Nine）、 凱特布蘭琪演出英國女皇的《伊莉莎白：輝煌年代》（Elizabeth: The Golden Age）、以及敘述黛安娜王妃生平的《黛安娜》（Diana）等賣座鉅片中都可以看到蕭邦的作品協助演員詮釋劇中的人物角色。

歌舞片《火箭人》中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓飾演超級流行音樂天王艾爾頓強，...
歌舞片《火箭人》中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓飾演超級流行音樂天王艾爾頓強，配戴蕭邦珠寶。圖／蕭邦提供
分享
歌舞片《火箭人》中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓飾演超級流行音樂天王艾爾頓強，...
歌舞片《火箭人》中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓飾演超級流行音樂天王艾爾頓強，配戴蕭邦珠寶。圖／蕭邦提供
分享
艾爾頓強穿古馳配戴蕭邦珠寶出席《火箭人》首映紅毯。圖／蕭邦提供
艾爾頓強穿古馳配戴蕭邦珠寶出席《火箭人》首映紅毯。圖／蕭邦提供
分享
歌舞片《火箭人》中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓飾演超級流行音樂天王艾爾頓強，...
歌舞片《火箭人》中，《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓飾演超級流行音樂天王艾爾頓強，配戴蕭邦珠寶。圖／蕭邦提供
分享
歌舞片《火箭人》（Rocketman）劇情講述艾爾頓強的生平，備受粉絲期待。圖／...
歌舞片《火箭人》（Rocketman）劇情講述艾爾頓強的生平，備受粉絲期待。圖／蕭邦提供
分享
艾爾頓強穿古馳配戴蕭邦珠寶出席《火箭人》首映紅毯。圖／古馳提供
艾爾頓強穿古馳配戴蕭邦珠寶出席《火箭人》首映紅毯。圖／古馳提供
分享
艾爾頓強穿古馳出席《火箭人》記者會與片中飾演他的英國男星泰隆艾格頓合影。圖／古馳...
艾爾頓強穿古馳出席《火箭人》記者會與片中飾演他的英國男星泰隆艾格頓合影。圖／古馳提供
分享

珠寶電影黛安娜

相關新聞

善待動物！Prada集團宣布全面禁用皮草

2019-05-23 11:00

夏日出遊沒新意？Airbnb精選全球五大爆紅旅遊目的地

2019-05-23 10:36

陪伴．是最好的家庭教育「圓山花博－親子共融遊戲天堂」

2019-05-23 08:46

親子共遊共學 啟發孩子探索力「士林－親子科學遊戲城」

2019-05-23 08:46

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

連3天憑車票送蛋撻！檀島咖啡5月24日進駐北車 還有「獨家限定」豬扒包

2019-05-22 21:51

復古簡約、浪漫甜美任你選 小白鞋春夏新款變化多

2019-05-22 21:43

保養從18歲開始！碧兒泉「粉保濕」搶救大學生熬夜肌 上課一秒變仙女

2019-05-22 20:33

人潮滿出來！ SOU‧SOU海外首展「誠品R79」登場 秒殺人氣款點名

2019-05-22 20:20

5月23日單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

端午節享受人文音樂盛宴！The One、灣聲樂團攜手打造「莊園音樂會」

2019-05-22 19:37

一瓶搞定全臉彩妝、眼線也能卸 香奈兒最強卸妝水「96%天然成分」夠潔淨

2019-05-22 19:24

傘下降溫8°C！Rainstory「凍齡傘」10款花色讓遮陽也能很時尚

2019-05-22 18:46

X鮭魚、X雞翅！爭鮮3品牌聯名「X戰警」出新菜 再抽電影首映票

2019-05-22 18:24

台東這款黑纖米獲歐洲米其林主廚盲測評鑑獎！家樂福預購10小時熱賣600包以上

2019-05-22 18:24

硬派風格舵手Favre-Leuba！亞洲限量概念腕表登台

2019-05-22 18:22

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

BURBERRY米克諾斯首開快閃店 LOEWE CASA 倫敦宛如藝廊好好逛

2019-05-22 17:38

粉色風暴來襲！亞尼克首創粉紅Ruby巧克力生乳捲

2019-05-22 17:09

LV香氛蠟燭 全新容量重磅登場

2019-05-22 16:51

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

就算是出差造型也要帥！BOSS為旅人打造時髦單品

2019-05-22 16:34

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

小7南部限定「黑糖冬瓜珍珠」登場！「統一布丁純奶茶」擴區開賣快看你家附近有沒有

2019-05-22 16:10

全球博物館都要來募資搶購了！史上最強大鐘表收藏釋出 連5拍賣

2019-05-22 16:05

悶熱夏天怎麼挑內衣？雲彩蕾絲、Bra Top時尚又涼爽

2019-05-22 15:42

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

Switch主機免費送！富邦人壽「O2O創新顧問服務」即日上線

2019-05-22 15:25

影／2019台北藝術節 今年亞洲當家

2019-05-22 15:04

台北藝術節8月開跑 藝術家暢談認同

2019-05-22 15:02

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

「黃色書刊」快閃簽名會！首本連載漫畫單行本《勇者系列》上市

2019-05-22 14:38

輕鬆一下／午茶時光 約嗎？

2019-05-22 14:24

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

坎城女星就是愛蝴蝶結 超美達珂塔芬妮穿出少女心

2019-05-22 11:18

超可愛貓咪樂手「搖擺喵樂團」 給孩子歡樂的藝術體驗

2019-05-22 11:15

梵克雅寶小金珠再進化 Perlée繽紛多彩登場 手表真是太可愛

2019-05-22 10:39

天氣回暖 Crate and Barrel詮釋大地樣貌

2019-05-21 23:35
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

小七推新品黑糖冬瓜珍珠 這次南部門市先開賣

2019-05-22 11:48

5月23日單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

市售衛生棉抽查 4件標示不合格

2019-05-22 14:32

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

斥資1.7億 南竿航空站整修擴建工程動土

2019-05-22 14:25

最夯中藥衛生棉安不安全？消基會檢測出爐

2019-05-22 13:22

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top