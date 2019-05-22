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復古簡約、浪漫甜美任你選 小白鞋春夏新款變化多

2019-05-22 21:43聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

實穿百搭的小白鞋市場競爭激烈，今年春夏除了有近來非常火紅的復古簡約風之外，另外還有加上緞帶的浪漫款及服裝品牌聯名設計，無論是在既有的經典款式上玩材質、色彩變化外，或是彰顯標誌性的品牌元素，都為消費者提供不少新選擇。

指標潮鞋複合店3nity去年開始販售來自法國的國民小白鞋品牌VEJA，經典簡約的設計連梅根馬可（Meghan Markle）也愛穿。今年春夏推出眾多新款式，在細節與標誌性的V logo色彩上革新，非常適合喜歡帶點復古風的小白鞋愛好者。其中ESPLAR系列以100%植鞣皮革鞋面、天然橡膠鞋墊打造而成，新的ESPLAR SE更顛覆以往皮革鞋面的設計，改用有機棉花製成的帆布。擁有雕花鞋頭以及修長扁平鞋型的VOLLEY，特別選用黃紫色、綠色傳遞春夏清新感。

梅根之前穿過的V-10系列，靈感取自傳統的籃球鞋，鞋面有許多透氣小孔，鞋底則是用亞馬遜流域的天然橡膠製成。本季除了全白配色之外，還有可愛的粉紅色款。而作為V-10的進階升級版，V-12系列特別選用棕色橡膠鞋底加深復古氣息。

agnè s b.攜手法國品牌Spring Court推出限量版聯名款網球鞋，利用agnè s b.標誌性的蜥蜴圖騰作為主題，結合Spring Court 1936年由Georges Grimmeisen因應網球運動所設計的專屬鞋款，讓兩大品牌經典元素相結合，碰撞出全新火花。聯名鞋款包括男女款，小蜥蜴盤據鞋舌、鞋面，共有小白鞋與小黑鞋兩色。

繼去年推出首款蕾絲婚紗休閒鞋後，Le coq sportif Sport（小公雞）再度打造夢幻舒適的婚紗小白鞋，以新娘專屬的白色搭配婚禮中不可缺少的元素「緞帶」，傳遞浪漫氣息。緞帶的寬版線條可以繫出一個充滿光澤感又非常搶鏡的蝴蝶結，搭配輕薄、透氣的網布材質鞋身，與婚紗的柔美質感相呼應。選穿休閒鞋配婚紗，也是近年來舒淇、安以軒等女星帶出的風潮，無論是拍攝婚紗照或是在婚禮現場穿搭，都可以展現俏皮率性又與眾不同的特質。素雅的鞋身還可以自行替換鞋帶，一鞋多穿方便搭配各種日常造型。

梅根馬可也穿VEJA鞋款。圖／摘自IG
梅根馬可也穿VEJA鞋款。圖／摘自IG
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法國國民小白鞋品牌VEJA，今年春夏推出眾多新款式，在細節與標誌性的V logo...
法國國民小白鞋品牌VEJA，今年春夏推出眾多新款式，在細節與標誌性的V logo色彩上革新，非常適合喜歡帶點復古風的小白鞋愛好者。圖／VEJA提供
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V-12皮革鞋款，5,480元。圖／VEJA提供
V-12皮革鞋款，5,480元。圖／VEJA提供
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V-10皮革款新色，5,480元。圖／VEJA提供
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ESPLAR皮革鞋款，4,280元。圖／VEJA提供
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繼去年推出首款蕾絲婚紗休閒鞋後，Le coq sportif Sport（小公雞...
繼去年推出首款蕾絲婚紗休閒鞋後，Le coq sportif Sport（小公雞）再度打造夢幻舒適的婚紗小白鞋。圖／Le coq sportif Sport提供
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亮澤緞面鞋帶設計，3,290元。圖／Le coq sportif Sport提供
亮澤緞面鞋帶設計，3,290元。圖／Le coq sportif Sport提供
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agnès b. x Spring Court聯名網球小白鞋，5,080元。圖／...
agnès b. x Spring Court聯名網球小白鞋，5,080元。圖／Le coq sportif Sport提供
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