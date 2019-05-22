復古簡約、浪漫甜美任你選 小白鞋春夏新款變化多

2019-05-22 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



實穿百搭的小白鞋市場競爭激烈，今年春夏除了有近來非常火紅的復古簡約風之外，另外還有加上緞帶的浪漫款及服裝品牌聯名設計，無論是在既有的經典款式上玩材質、色彩變化外，或是彰顯標誌性的品牌元素，都為消費者提供不少新選擇。

指標潮鞋複合店3nity去年開始販售來自法國的國民小白鞋品牌VEJA，經典簡約的設計連梅根馬可（Meghan Markle）也愛穿。今年春夏推出眾多新款式，在細節與標誌性的V logo色彩上革新，非常適合喜歡帶點復古風的小白鞋愛好者。其中ESPLAR系列以100%植鞣皮革鞋面、天然橡膠鞋墊打造而成，新的ESPLAR SE更顛覆以往皮革鞋面的設計，改用有機棉花製成的帆布。擁有雕花鞋頭以及修長扁平鞋型的VOLLEY，特別選用黃紫色、綠色傳遞春夏清新感。

梅根之前穿過的V-10系列，靈感取自傳統的籃球鞋，鞋面有許多透氣小孔，鞋底則是用亞馬遜流域的天然橡膠製成。本季除了全白配色之外，還有可愛的粉紅色款。而作為V-10的進階升級版，V-12系列特別選用棕色橡膠鞋底加深復古氣息。

agnè s b.攜手法國品牌Spring Court推出限量版聯名款網球鞋，利用agnè s b.標誌性的蜥蜴圖騰作為主題，結合Spring Court 1936年由Georges Grimmeisen因應網球運動所設計的專屬鞋款，讓兩大品牌經典元素相結合，碰撞出全新火花。聯名鞋款包括男女款，小蜥蜴盤據鞋舌、鞋面，共有小白鞋與小黑鞋兩色。