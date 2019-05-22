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保養從18歲開始！碧兒泉「粉保濕」搶救大學生熬夜肌 上課一秒變仙女

2019-05-22 20:33聯合報 記者劉小川╱即時報導

大學生們，還在用開架保養品嗎？其實女人保養，從越年輕開始越好，18歲上大學後，保養品也要跟著進階到專櫃品，即使每天熬夜、狂歡（或熬夜念書），皮膚狀況都要保持最佳狀態，碧兒泉（BIOTHERM）針對大學生，推出「粉保濕」系列保濕露，想要Q彈、白皙或淨亮都可以，上課時一秒就能變仙女。

現代年輕女生都懂得保養，但多數從開架妝品開始，有些保養越是提早使用，效果越是明顯，碧兒泉這款粉保濕，就是針對大學生的Z世代打造，也因為每天滑手機，熬夜，狂歡等，總是憑藉著自己年輕，肌膚狀況不差，但其實上課時，或平常逛街，臉都超蠟黃。

碧兒泉因此推出粉保濕系列，結合女人肌膚最需要的保濕，搭配機能用途，一口氣推出3款保濕露，以顏色作為區分，看外觀就超可愛。

粉藍的粉Q保濕露，添加雙重玻尿酸與積雪草修護補水，讓肌膚恢復狀況更佳，堪稱最強力的保濕，即使熬夜，太乾燥，一抹上去就有修護感。

粉紅是粉白保濕露，搭配維他命C配醣體、歐洲藍莓，保濕肌膚又能淨白，出去玩曬再黑也不怕。

粉綠則是粉亮保濕露，有著水楊酸與海鹽，特別適合長痘痘的肌膚，代謝老廢角質，預防痘痘產生，讓年輕女孩不用為了痘痘而煩惱。

保濕露建議早晚各使用一次，當成乳液使用，白天在防曬隔離霜前擦，重點是價格也好入手，50ml售價1,200元，讓保養從18歲就開始。

碧兒泉粉保濕系列粉Q保濕露（左起）、粉白保濕露與粉亮保濕露，50ml、1,200...
碧兒泉粉保濕系列粉Q保濕露（左起）、粉白保濕露與粉亮保濕露，50ml、1,200元。圖／碧兒泉提供
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大學生愛熬夜，滑手機，保養要趁早開始。圖／碧兒泉提供
大學生愛熬夜，滑手機，保養要趁早開始。圖／碧兒泉提供
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碧兒泉粉保濕系列，以顏色區分機能，各自質地略有不同。圖／碧兒泉提供
碧兒泉粉保濕系列，以顏色區分機能，各自質地略有不同。圖／碧兒泉提供
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大學生的肌膚常常太暗沉，粉保濕解決年輕女孩的肌膚問題。圖／碧兒泉提供
大學生的肌膚常常太暗沉，粉保濕解決年輕女孩的肌膚問題。圖／碧兒泉提供
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熬夜大學生防曬

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