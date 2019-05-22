人潮滿出來！ SOU‧SOU海外首展「誠品R79」登場 秒殺人氣款點名

2019-05-22 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



來自日本京都設計品牌SOU‧SOU海外首展「SOU‧SOU in Taiwan」，今天在「誠品R79」登場，開展首日文青超捧場現場人氣爆棚，開店前、開店後人潮不間斷，店內是排隊結帳人龍，店外則是排滿等著進場的民眾，想要入場或結帳可要自備耐心等待。誠品統計，光是R79首日觀展人次達6萬之多。

全台最長書街「誠品R79」變身充滿SOU‧SOU風格的京都風。大面光牆展出設計師脇阪克二筆下的京都四季。展場則復刻打造京都「SOU‧SOU」本舖風貌。展場有近500種設計品及逾30種台灣獨家限定商品，從居家生活用品、文具、服飾穿搭配件甚至是小家電，全都變身SOU‧SOU風。

現場最搶手的莫過於台灣獨家限定商品，首日最熱銷為台灣味十足、誠品與SOU‧SOU獨家聯名安全帽，開店沒多久瞬間秒殺，沒買到的人，只能等待看誠品是否還有機會預購。其次為SOU‧SOU X 大同聯名電鍋、SOU‧SOU X recolte聯名三明治機。

另外，和風十足、SOU‧SOU經典商品口金包、飯糰袋、小巾折、分趾鞋與分趾襪等現場皆有各種選擇。特色商品還包括誠品與SOU‧SOU聯名即可拍相機、可折疊收納輕巧攜帶的環保餐盒，以及SOU‧SOU與MIT品牌PROBOX聯名的手持涼風扇等。

除了設計商品，現場也展出SOU‧SOU紋樣設計師脇阪克二原畫作品，這背後的故事相當浪漫，脇阪克二堅持「一日一繪」，每天畫一張明信片給妻子，至今29年沒間斷，這次精選80幅原畫作品展出，觀賞者可坐在咖啡交誼空間慢慢欣賞。

SOU‧SOU in Taiwan展場資訊

日期：5/22-6/10

主展場：誠品R79（台北市中山地下書街）

衛星展：誠品台中園道文具館、誠品高雄駁二店