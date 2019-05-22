5/23單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



博客來歡慶MUJI無印良品館開館10周年，5月23日舉辦單日限定優惠，當天於博客來MUJI無印良品館消費，不限金額結帳再享81折，主打衣料服飾、家居織品、大容量美妝保養、香氛、人氣生活雜貨、電器、熱銷文具用品、百款經典暢銷商品等，消費滿3,000元再加碼送300元單品折價券，活動商品數量有限、售完為止，是無印迷囤貨採購的好時機。

趁著折扣期間，博客來盤點MUJI無印良品館的年度10大人氣商品，民生日用品及生活雜貨分占天下，熱銷冠軍由博客來年銷賣破百萬片的原色化妝棉奪下，亞軍是去年台灣累計銷量超過170萬支的膠墨中性筆，也是不少人購入的第一件無印商品，季軍則為小資女最愛的敏感肌化妝水。

時值換季時節，帶動收納商品的熱銷，MUJI無印良品軟質聚乙烯收納盒、PP盒分別榮登人氣暢銷TOP 4、TOP 7；現代人生活壓力大，許多人藉由運用香氛擁抱好心情，除了MUJI無印良品常年熱銷的超音波芬香噴霧器盤踞暢銷TOP 5之外，可隨身攜帶的行動無水香氛機也每每創下開賣即完售的佳績，年銷超過2千台；登上暢銷榜的還有懶骨頭沙發、空氣循環風扇、四輪硬殼止滑拉桿箱19L。