電信業硬起來！中華電信、台灣大宣布停售華為新機

2019-05-22 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



中華電信、台灣大今宣布將停售華為新機。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 近日Google宣布中止與華為的軟硬體和科技服務合作，使得未來華為手機將無法更新Android作業系統、使用Google相關服務。因應Google策略，台灣電信業龍頭中華電信今日也宣布往後不會再進貨華為手機，目前架上已上市手機賣完之後，即正式停賣華為手機。

中華電信表示，考量往後華為手機若無法更新Android作業系統，在使用、維修、保固上都有可能影響消費者權益，因此中華電信決定往後不再銷售華為推出的新機，已開賣的舊款手機則會繼續販售但不會再進貨，等到庫存銷售完畢就正式停賣。未來將視事件發展狀況更明朗之後，再考慮是否重新開賣華為手機。

針對中華電信宣告停售華為新機，台灣大哥大也回應：「因為華為新款手機將不支援Google相關服務，台灣大也會停止銷售華為新機型；而從國家安全層次來考量，則敦請政府能盡速就哪款手機有國安疑慮提供明確指示。」

遠傳、台灣之星目前仍會依照消費者需求，繼續販售已在架上的華為現有機種。亞太電信則表示，除了持續銷售現有架上機種P30 Pro、Y7 Pro 2019、T3 10，針對未來新品，將依照原廠規劃再另行公告。