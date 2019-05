端午節享受人文音樂盛宴!The One、灣聲樂團攜手打造「莊園音樂會」

2019-05-22 聯合報



為讓世界感受到台灣音樂的脈動,The One生活風格品牌與灣聲樂團聯手合作,在6月7日、6月8日的端午連假期間,限量推出2場莊園音樂會。除了可以聆聽極具代表性的台灣電影音樂或世界名曲,民眾還可選擇入住The One南園,或是參加莊園音樂沙龍,愜意享受樂聲之美。

灣聲樂團由台灣新一代音樂創作者李哲藝於2017年所創辦,本次與The One生活風格品牌合作的莊園音樂會,於The One南園所舉行,第一場以《在水一方》、《桂花巷》、《菊花台》等台灣電影中大家耳孰能詳的曲目,呼應園林山水之美;第二場的演奏曲目則有來自義大利的經典民謠《’O sole mio》、法國《玫瑰人生 La vie en rose》、俄羅斯《販子舞 Korobushka》等國際名曲,讓愛樂朋友乘著音符一起飛向世界世界。