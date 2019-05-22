一瓶搞定全臉彩妝、眼線也能卸 香奈兒最強卸妝水「96%天然成分」夠潔淨

2019-05-22 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每位上妝的女人，都要經過「卸妝」的重要保養步驟，但過往卸妝水不一定能將臉上彩妝卸乾淨，特別是唇妝與眼妝，還得另外用眼唇卸妝液，但現在這不用煩惱了！香奈兒全新推出深海精萃卸妝水，打出「一瓶搞定」，全臉彩妝包括唇妝、眼妝都能卸乾淨，而且內含96%天然成分，讓卸妝水把臉卸到超潔淨。

香奈兒專為女性設計的深海精萃潔顏系列，對上班族來說是一大福音，告別繁雜的清潔步驟，一瓶搞定。讓妳不只把臉卸得乾乾淨淨，還能順便保養肌膚，帶來每天的清爽舒適感，尤其在炎熱夏天，清爽保濕產品最重要，若是清潔、卸妝也有同樣的效果，只能說「完美到不行」。

香奈兒深海精萃卸妝水內含96%的天然成分，內含有效包覆微粒，輕鬆卸除所有彩妝，只要先用化妝棉按壓4下，輕擦在臉部、頸部與唇部，直到妝容卸乾淨，若是眼妝較重，可再用化妝棉濕敷在睫毛上，完整卸除假睫毛、眼線等眼線等，而且使用後不用另外清潔臉部，就能進行下一個保養步驟，即使要再洗臉清潔，也不用擔心皮膚太乾燥。