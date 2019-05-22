親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

綠營總統初選喬不定宣布散會 賴清德現身表態了

傘下降溫8°C！Rainstory「凍齡傘」10款花色讓遮陽也能很時尚

2019-05-22 18:46聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全球暖化加劇，尤其都市熱島效應加乘後更加嚴重，氣象達人彭啟明指出，台北市在過去3年中，每天最高溫達35度的天數每年平均達到68天，幾乎是東亞最熱的城市之一，尤其在端午過後進入盛夏，行走在樹蔭以外、街道柏油路上承受的的溫度，會比氣象報導的氣溫高出許多，一定要做好防曬、遮陽、降溫。

Rainstory新推出「凍齡傘」-8℃降溫系列，與福懋興業合作，使用通過對有害物質檢驗的高機能降溫傘布，隔絕陽光與紫外線，在烈陽下撐起傘後，傘下最高可降溫8℃，除了晴雨兩用，還有10種不同風格的花色，從可愛塗鴉、拼貼、幾何圖形到迷彩都有，讓夏日遮陽也能很時尚，共有手開輕細口紅傘、個人自動傘、個人加大自動傘等3種規格，售價1,190～1,390元。

既然不論陰雨或豔陽天，傘具已經成為隨身必備，根據穿搭挑選傘具更能為整體造型加分，造型師陳孫華建議，可挑選與當天服裝相同色系，或是從傘柄顏色、傘面印花找靈感，男性可挑選帥氣的迷彩風格。

張景嵐出席Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列新品發表，她說拍戲或拍外景時常常沒有遮蔽陽光的地方，穿長袖又太熱，一把好傘絕對是必需品，大學念設計的她更認為傘具是穿搭配件的一部分，還說男生如果有帶傘的習慣，下雨天就可以隨時為女生浪漫撐傘。張景嵐說「挑男人就像挑傘一樣，外表和功能都很重要」，至於是什麼樣的「功能」？她笑說「是指內在的才華啦」！

Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列－藍色普普。圖／Rainstory提供
Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列－藍色普普。圖／Rainstory提供
分享
Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列－藍調迷彩。圖／Rainstory提供
Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列－藍調迷彩。圖／Rainstory提供
分享
Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列－童趣拼貼。圖／Rainstory提供
Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列－童趣拼貼。圖／Rainstory提供
分享
Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列共有10款不同風格的花色。圖／Rain...
Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列共有10款不同風格的花色。圖／Rainstory提供
分享
張景嵐認為傘具是穿搭配件的一部分，應隨著造型風格挑選花色。圖／Rainstory...
張景嵐認為傘具是穿搭配件的一部分，應隨著造型風格挑選花色。圖／Rainstory提供
分享
張景嵐出席Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列新品發表。圖／Rainsto...
張景嵐出席Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列新品發表。圖／Rainstory提供
分享

紫外線防曬

相關新聞

5/23單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折　買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

端午節享受人文音樂盛宴！The One、灣聲樂團攜手打造「莊園音樂會」

2019-05-22 19:37

一瓶搞定全臉彩妝、眼線也能卸　香奈兒最強卸妝水「96%天然成分」夠潔淨

2019-05-22 19:24

X鮭魚、X雞翅！爭鮮3品牌聯名「X戰警」出新菜 再抽電影首映票

2019-05-22 18:24

台東這款黑纖米獲歐洲米其林主廚盲測評鑑獎！家樂福預購10小時熱賣600包以上

2019-05-22 18:24

硬派風格舵手Favre-Leuba！亞洲限量概念腕表登台

2019-05-22 18:22

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

BURBERRY米克諾斯首開快閃店 LOEWE CASA 倫敦宛如藝廊好好逛

2019-05-22 17:38

粉色風暴來襲！亞尼克首創粉紅Ruby巧克力生乳捲

2019-05-22 17:09

LV香氛蠟燭 全新容量重磅登場

2019-05-22 16:51

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

就算是出差造型也要帥！BOSS為旅人打造時髦單品

2019-05-22 16:34

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

小7南部限定「黑糖冬瓜珍珠」登場！「統一布丁純奶茶」擴區開賣快看你家附近有沒有

2019-05-22 16:10

全球博物館都要來募資搶購了！史上最強大鐘表收藏釋出 連5拍賣

2019-05-22 16:05

悶熱夏天怎麼挑內衣？雲彩蕾絲、Bra Top時尚又涼爽

2019-05-22 15:42

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

Switch主機免費送！富邦人壽「O2O創新顧問服務」即日上線

2019-05-22 15:25

影／2019台北藝術節 今年亞洲當家

2019-05-22 15:04

台北藝術節8月開跑 藝術家暢談認同

2019-05-22 15:02

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

「黃色書刊」快閃簽名會！首本連載漫畫單行本《勇者系列》上市

2019-05-22 14:38

輕鬆一下／午茶時光 約嗎？

2019-05-22 14:24

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

坎城女星就是愛蝴蝶結 超美達珂塔芬妮穿出少女心

2019-05-22 11:18

超可愛貓咪樂手「搖擺喵樂團」 給孩子歡樂的藝術體驗

2019-05-22 11:15

梵克雅寶小金珠再進化 Perlée繽紛多彩登場 手表真是太可愛

2019-05-22 10:39

天氣回暖 Crate and Barrel詮釋大地樣貌

2019-05-21 23:35

影／「花蓮秧悅千禧」打造頂級文創酒店

2019-05-21 21:53

Dazzling CafeX辻利茶舗 齊推宇治抹茶金磚、抹茶定食

2019-05-21 21:41

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

賣出百萬顆！黑橋牌端午推府城廟口粽 買粽再送醬油膏

2019-05-21 20:42

蘭蔻「水蜜光唇膏」 一擦就飄仙氣的命定斷貨唇膏

2019-05-21 19:59

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

章子怡紅毯當秀台 連3秀榮膺最美頒獎人

2019-05-21 18:16

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

可愛萌主上身！Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00
看更多

熱門文章

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

每日星座運勢／獅子秀出自我得青睞 事業積極應對

2019-05-22 00:00

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

「今年海龜死傷特別多」大多無法判斷死因 綠蠵龜更瀕危

2019-05-21 23:30

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

【大叔的中年小事】程耀毅／第八季第五集

2019-05-22 06:00

【生活的風景】蔡宛芳／謝謝您，愛地球

2019-05-22 06:00

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

林佳龍：正式啟動中橫修復可行性評估 5年後設計發包

2019-05-21 20:40

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

提早學注音 「進小學後差異不大」

2019-05-22 00:37

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

影／「花蓮秧悅千禧」打造頂級文創酒店

2019-05-21 21:53

奪命斑馬線 126處年底改善

2019-05-22 00:37

陪伴憂鬱症患者 別被負面情緒綁架

2019-05-21 23:28

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

小七推新品黑糖冬瓜珍珠 這次南部門市先開賣

2019-05-22 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top