傘下降溫8°C！Rainstory「凍齡傘」10款花色讓遮陽也能很時尚
全球暖化加劇，尤其都市熱島效應加乘後更加嚴重，氣象達人彭啟明指出，台北市在過去3年中，每天最高溫達35度的天數每年平均達到68天，幾乎是東亞最熱的城市之一，尤其在端午過後進入盛夏，行走在樹蔭以外、街道柏油路上承受的的溫度，會比氣象報導的氣溫高出許多，一定要做好防曬、遮陽、降溫。
Rainstory新推出「凍齡傘」-8℃降溫系列，與福懋興業合作，使用通過對有害物質檢驗的高機能降溫傘布，隔絕陽光與紫外線，在烈陽下撐起傘後，傘下最高可降溫8℃，除了晴雨兩用，還有10種不同風格的花色，從可愛塗鴉、拼貼、幾何圖形到迷彩都有，讓夏日遮陽也能很時尚，共有手開輕細口紅傘、個人自動傘、個人加大自動傘等3種規格，售價1,190～1,390元。
既然不論陰雨或豔陽天，傘具已經成為隨身必備，根據穿搭挑選傘具更能為整體造型加分，造型師陳孫華建議，可挑選與當天服裝相同色系，或是從傘柄顏色、傘面印花找靈感，男性可挑選帥氣的迷彩風格。
張景嵐出席Rainstory「凍齡傘」-8℃降溫系列新品發表，她說拍戲或拍外景時常常沒有遮蔽陽光的地方，穿長袖又太熱，一把好傘絕對是必需品，大學念設計的她更認為傘具是穿搭配件的一部分，還說男生如果有帶傘的習慣，下雨天就可以隨時為女生浪漫撐傘。張景嵐說「挑男人就像挑傘一樣，外表和功能都很重要」，至於是什麼樣的「功能」？她笑說「是指內在的才華啦」！
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