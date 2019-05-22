傘下降溫8°C！Rainstory「凍齡傘」10款花色讓遮陽也能很時尚

2019-05-22 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全球暖化加劇，尤其都市熱島效應加乘後更加嚴重，氣象達人彭啟明指出，台北市在過去3年中，每天最高溫達35度的天數每年平均達到68天，幾乎是東亞最熱的城市之一，尤其在端午過後進入盛夏，行走在樹蔭以外、街道柏油路上承受的的溫度，會比氣象報導的氣溫高出許多，一定要做好防曬、遮陽、降溫。

Rainstory新推出「凍齡傘」-8℃降溫系列，與福懋興業合作，使用通過對有害物質檢驗的高機能降溫傘布，隔絕陽光與紫外線，在烈陽下撐起傘後，傘下最高可降溫8℃，除了晴雨兩用，還有10種不同風格的花色，從可愛塗鴉、拼貼、幾何圖形到迷彩都有，讓夏日遮陽也能很時尚，共有手開輕細口紅傘、個人自動傘、個人加大自動傘等3種規格，售價1,190～1,390元。

既然不論陰雨或豔陽天，傘具已經成為隨身必備，根據穿搭挑選傘具更能為整體造型加分，造型師陳孫華建議，可挑選與當天服裝相同色系，或是從傘柄顏色、傘面印花找靈感，男性可挑選帥氣的迷彩風格。