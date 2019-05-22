台東這款黑纖米獲歐洲米其林主廚盲測評鑑獎！家樂福預購10小時熱賣600包以上

2019-05-22 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



台灣出好米！曾獲包含iTQi2017歐洲米其林主廚盲測評鑑二等獎及2018年世界品質金獎的台東「源天然機能活化米」，獨特口感讓許多顧客一吃就上癮，家樂福在上架前特別回饋VIP搶先預購，創下10小時銷上百箱(重量800kg/包/一箱6包)的佳績，即日起至6月4日期間，每包800kg原價269元、促銷價239元。

家樂福即日起推出上百米款促銷，其中包括時下正夯的「源天然機能活化米」，由農業教授范宗宸博士累積30年對米的研究，獨家培育出的非糯米品種，拆封後免洗米、免浸泡就可以下鍋。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福食物轉型計畫最重要的精神就是讓每個人都能獲得最好的，而為了讓孩子有更好成長環境而從都市回到池上故鄉、並創立源天然的農夫小羅夫婦（羅永昌／范逸嫻），強調的友善土地自然農法耕種與希望翻轉偏鄉貧困輪迴的地方創生理念，更和家樂福理念相同。