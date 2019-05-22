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台東這款黑纖米獲歐洲米其林主廚盲測評鑑獎！家樂福預購10小時熱賣600包以上

2019-05-22 18:24聯合報 記者何雅玲╱即時報導

台灣出好米！曾獲包含iTQi2017歐洲米其林主廚盲測評鑑二等獎及2018年世界品質金獎的台東「源天然機能活化米」，獨特口感讓許多顧客一吃就上癮，家樂福在上架前特別回饋VIP搶先預購，創下10小時銷上百箱(重量800kg/包/一箱6包)的佳績，即日起至6月4日期間，每包800kg原價269元、促銷價239元。

家樂福即日起推出上百米款促銷，其中包括時下正夯的「源天然機能活化米」，由農業教授范宗宸博士累積30年對米的研究，獨家培育出的非糯米品種，拆封後免洗米、免浸泡就可以下鍋。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福食物轉型計畫最重要的精神就是讓每個人都能獲得最好的，而為了讓孩子有更好成長環境而從都市回到池上故鄉、並創立源天然的農夫小羅夫婦（羅永昌／范逸嫻），強調的友善土地自然農法耕種與希望翻轉偏鄉貧困輪迴的地方創生理念，更和家樂福理念相同。

過去幾年米類市場因為許多顧客減少食用市場停滯，近年來家樂福逐步增加糙米、十穀米、黑米等多元取向米類銷售，讓米類市場在去年再度成長10％，目前糙米、十穀米類等米種佔整體業績約15%。

家樂福即日起推出上百米款促銷，並邀請2001~2009年代表參加APEC農業專家...
家樂福即日起推出上百米款促銷，並邀請2001~2009年代表參加APEC農業專家小組「國立台灣大學農藝學范宗宸博士」在特定店教導正確吃米知識。圖╱家樂福提供
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歡慶好米上市，家樂福5月22日~6月4日期間特別優惠價，源天然機能活化黑纖米80...
歡慶好米上市，家樂福5月22日~6月4日期間特別優惠價，源天然機能活化黑纖米800kg，原價269元，促銷價239元。圖╱家樂福提供
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家樂福自然農法米其林

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