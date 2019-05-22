硬派風格舵手Favre-Leuba！亞洲限量概念腕表登台

2019-05-22 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



有著悠久歷史的域峰表（Favre-Leuba）在回歸鐘表業後，不斷自品牌發展歷程中擷取靈感，詮釋出一款又一款能挑戰極限環境的腕表，引起討論。今年，品牌再推出亞洲限定概念款Deep Blue Passion腕表，延續了一貫的「硬派」風格，加上全新配色，同樣受到矚目。

早在50年前左右，Favre-Leuba就打造出能防水50公尺的Deep Blue系列潛水腕表，之後不斷改款，功能也持續的進化，還曾推出適合女性消費者的設計，受到表迷們的喜愛。這系列最大的特色就在於為了潛水者安全考量而設的醒目亮眼配色，以後來發展出的枕型表殼、16邊型表圈，而今年Favre-Leuba承襲了過往的精神，呈現出全新的亞洲限定Deep Blue Passion腕表，便是經典設計元素為原型。有著上述的特點，並以槍灰色不鏽鋼表殼搭配黑色表盤，加上靈感源自六〇年代表款的鮮橘色計時表圈，來向品牌歷史致敬。