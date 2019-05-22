滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



入夏後越來越悶熱，小編更積極尋找美味，最近滑IG一直被「小丘chiu」抹茶山冰品和美味咖哩飯燒到，這裡還提供加了半熟蛋的日式咖哩飯，三五好友一起來，吃飽吃巧吃點心，都可以一次滿足。

「巢咖哩」加半熟蛋讓人胃口大開。IG @claudiahua 提供 分享 facebook

其實「小丘chiu」算很新的店，大約去年中（2018年7月）才開幕，「小丘chiu」安靜地出現在泰順街上，很短的時間就成為IG上熱門打卡熱店。搭捷運到台電大樓站下車後，大約步行10分鐘左右，就可以看到白色小清新的店面，「小丘chiu」環境走小而美路線，日式風格餐點跟各式美麗冰品，在IG版面打卡相當搶眼，細緻滋味也獲得不少吃貨推薦。 「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供 分享 facebook 「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供 分享 facebook 「小丘chiu」位於市區巷弄轉角。圖／小丘chiu 提供 分享 facebook

許多抹茶控，來「小丘chiu」都點了這道招牌的「炙燒小山園抹茶刨冰」，是由表層甜脆的炙燒烤布蕾、抹茶醬與煉乳、Q彈白玉、蜜紅豆、抹茶凍集合而成的豐盛冰品，光想那個布丁的濃郁滋味，就讓人難以抵抗，坐在窗前優雅吃冰，更是夏日一大享受。店內也提供如宇治金時、炙燒焙茶等經典風味日系刨冰，並跟著季節推出當令水果風味冰品。 「炙燒小山園抹茶刨冰」（左）有一層厚厚的烤布蕾。IG @___huei.___ 提供 分享 facebook

店內販售的飯類商品則是濃厚滋味的「巢咖哩」，有分牛肉與豬肉兩種口味，灑上起司或油條碎上桌，可愛鳥窩造型得名為「巢」，內用咖哩飯加半熟蛋造型逼真，打卡必拍。吃過的粉絲們分享「小丘chiu」的咖哩滋味濃郁，肉質是軟嫩的口感，切開半熟蛋搭咖哩醬，讓人夏季味口大開。IG評論「燉得軟嫩」、「入口即化」、「加半熟蛋很搭又有飽足感」，還可以搭配成300元套餐，享受氣泡飲跟整顆焦糖布丁。 許多網友評論「巢咖哩」肉質軟嫩咖哩濃郁。IG @claudiahua 提供 分享 facebook 「巢咖哩」套餐的布丁非常誘人。IG @claudiahua 提供 分享 facebook 巢咖哩的造型就像鳥巢一樣有趣，打卡必拍。IG @___huei.___ 提供 分享 facebook

網友分享，「小丘chiu」位於巷弄轉角地理位置佳，坐在靠窗位，看著繁忙街道一邊享用午茶，有種特別的都會鬧中取靜的悠閒感。 「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供 分享 facebook

坐在窗邊用餐，格外心曠神怡。IG @ccccc.eat 提供 分享 facebook 可搭套餐的手工布丁非常誘人。IG @ccccc.eat 提供 分享 facebook

要特別注意的是，該店餐點都是限量供應，賣完為止，目前沒有訂位或保留餐點服務，人潮多的時候需要耐心等候一下喔。更多店家營業資訊，可上臉書粉絲團查詢。

「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供 分享 facebook 「小丘chiu」位於市區巷弄轉角。圖／小丘chiu 提供 分享 facebook

哪裡吃

小丘chiu

台北市大安區泰順街40巷2號

「巢咖哩」單點190元，內用附蛋與配料、B餐250元（加布丁）、A餐300元（加布丁與氣泡飲）

「炙燒小山園抹茶刨冰」，180元

店內低消每人一品，售價如有更動，請以店家現場實際公佈為準。