親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00聯合報 記者柯意如╱即時報導

入夏後越來越悶熱，小編更積極尋找美味，最近滑IG一直被「小丘chiu」抹茶山冰品和美味咖哩飯燒到，這裡還提供加了半熟蛋的日式咖哩飯，三五好友一起來，吃飽吃巧吃點心，都可以一次滿足。

「巢咖哩」加半熟蛋讓人胃口大開。IG @claudiahua 提供
「巢咖哩」加半熟蛋讓人胃口大開。IG @claudiahua 提供
分享

其實「小丘chiu」算很新的店，大約去年中（2018年7月）才開幕，「小丘chiu」安靜地出現在泰順街上，很短的時間就成為IG上熱門打卡熱店。搭捷運到台電大樓站下車後，大約步行10分鐘左右，就可以看到白色小清新的店面，「小丘chiu」環境走小而美路線，日式風格餐點跟各式美麗冰品，在IG版面打卡相當搶眼，細緻滋味也獲得不少吃貨推薦。

「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
分享
「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
分享
「小丘chiu」位於市區巷弄轉角。圖／小丘chiu 提供
「小丘chiu」位於市區巷弄轉角。圖／小丘chiu 提供
分享

許多抹茶控，來「小丘chiu」都點了這道招牌的「炙燒小山園抹茶刨冰」，是由表層甜脆的炙燒烤布蕾、抹茶醬與煉乳、Q彈白玉、蜜紅豆、抹茶凍集合而成的豐盛冰品，光想那個布丁的濃郁滋味，就讓人難以抵抗，坐在窗前優雅吃冰，更是夏日一大享受。店內也提供如宇治金時、炙燒焙茶等經典風味日系刨冰，並跟著季節推出當令水果風味冰品。

「炙燒小山園抹茶刨冰」（左）有一層厚厚的烤布蕾。IG @___huei.___ ...
「炙燒小山園抹茶刨冰」（左）有一層厚厚的烤布蕾。IG @___huei.___ 提供
分享

店內販售的飯類商品則是濃厚滋味的「巢咖哩」，有分牛肉與豬肉兩種口味，灑上起司或油條碎上桌，可愛鳥窩造型得名為「巢」，內用咖哩飯加半熟蛋造型逼真，打卡必拍。吃過的粉絲們分享「小丘chiu」的咖哩滋味濃郁，肉質是軟嫩的口感，切開半熟蛋搭咖哩醬，讓人夏季味口大開。IG評論「燉得軟嫩」、「入口即化」、「加半熟蛋很搭又有飽足感」，還可以搭配成300元套餐，享受氣泡飲跟整顆焦糖布丁。

許多網友評論「巢咖哩」肉質軟嫩咖哩濃郁。IG @claudiahua 提供
許多網友評論「巢咖哩」肉質軟嫩咖哩濃郁。IG @claudiahua 提供
分享
「巢咖哩」套餐的布丁非常誘人。IG @claudiahua 提供
「巢咖哩」套餐的布丁非常誘人。IG @claudiahua 提供
分享
巢咖哩的造型就像鳥巢一樣有趣，打卡必拍。IG @___huei.___ 提供
巢咖哩的造型就像鳥巢一樣有趣，打卡必拍。IG @___huei.___ 提供
分享

網友分享，「小丘chiu」位於巷弄轉角地理位置佳，坐在靠窗位，看著繁忙街道一邊享用午茶，有種特別的都會鬧中取靜的悠閒感。

「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
分享

坐在窗邊用餐，格外心曠神怡。IG @ccccc.eat 提供
坐在窗邊用餐，格外心曠神怡。IG @ccccc.eat 提供
分享
可搭套餐的手工布丁非常誘人。IG @ccccc.eat 提供
可搭套餐的手工布丁非常誘人。IG @ccccc.eat 提供
分享

要特別注意的是，該店餐點都是限量供應，賣完為止，目前沒有訂位或保留餐點服務，人潮多的時候需要耐心等候一下喔。更多店家營業資訊，可上臉書粉絲團查詢。

「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
「小丘chiu」走清新白色風。圖／小丘chiu 提供
分享
「小丘chiu」位於市區巷弄轉角。圖／小丘chiu 提供
「小丘chiu」位於市區巷弄轉角。圖／小丘chiu 提供
分享

哪裡吃

小丘chiu

台北市大安區泰順街40巷2號

「巢咖哩」單點190元，內用附蛋與配料、B餐250元（加布丁）、A餐300元（加布丁與氣泡飲）

「炙燒小山園抹茶刨冰」，180元

店內低消每人一品，售價如有更動，請以店家現場實際公佈為準。

相關新聞

BURBERRY米克諾斯首開快閃店 LOEWE CASA 倫敦宛如藝廊好好逛

2019-05-22 17:38

粉色風暴來襲！亞尼克首創粉紅Ruby巧克力生乳捲

2019-05-22 17:09

LV香氛蠟燭 全新容量重磅登場

2019-05-22 16:51

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

就算是出差造型也要帥！BOSS為旅人打造時髦單品

2019-05-22 16:34

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

小7南部限定「黑糖冬瓜珍珠」登場！「統一布丁純奶茶」擴區開賣快看你家附近有沒有

2019-05-22 16:10

全球博物館都要來募資搶購了！史上最強大鐘表收藏釋出 連5拍賣

2019-05-22 16:05

悶熱夏天怎麼挑內衣？雲彩蕾絲、Bra Top時尚又涼爽

2019-05-22 15:42

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

Switch主機免費送！富邦人壽「O2O創新顧問服務」即日上線

2019-05-22 15:25

影／2019台北藝術節 今年亞洲當家

2019-05-22 15:04

台北藝術節8月開跑 藝術家暢談認同

2019-05-22 15:02

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

「黃色書刊」快閃簽名會！首本連載漫畫單行本《勇者系列》上市

2019-05-22 14:38

輕鬆一下／午茶時光 約嗎？

2019-05-22 14:24

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

坎城女星就是愛蝴蝶結 超美達珂塔芬妮穿出少女心

2019-05-22 11:18

超可愛貓咪樂手「搖擺喵樂團」 給孩子歡樂的藝術體驗

2019-05-22 11:15

梵克雅寶小金珠再進化 Perlée繽紛多彩登場 手表真是太可愛

2019-05-22 10:39

天氣回暖 Crate and Barrel詮釋大地樣貌

2019-05-21 23:35

影／「花蓮秧悅千禧」打造頂級文創酒店

2019-05-21 21:53

Dazzling CafeX辻利茶舗 齊推宇治抹茶金磚、抹茶定食

2019-05-21 21:41

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

賣出百萬顆！黑橋牌端午推府城廟口粽 買粽再送醬油膏

2019-05-21 20:42

蘭蔻「水蜜光唇膏」 一擦就飄仙氣的命定斷貨唇膏

2019-05-21 19:59

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

章子怡紅毯當秀台 連3秀榮膺最美頒獎人

2019-05-21 18:16

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

可愛萌主上身！Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00

Paul Smith彩色條紋派對 亨利高汀帥氣出席

2019-05-21 17:42

運動正夯！品牌概念店掀改裝風 打造潮流網美地標

2019-05-21 17:00

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

「妖怪達人」又愛又怕鬼 隨身帶媽祖護身符

2019-05-21 14:39
看更多

熱門文章

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

每日星座運勢／獅子秀出自我得青睞 事業積極應對

2019-05-22 00:00

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

1人34萬！「144人搶1個位置」的奢華列車「瑞風號」登台 限量30席

2019-05-21 18:24

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

「今年海龜死傷特別多」大多無法判斷死因 綠蠵龜更瀕危

2019-05-21 23:30

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

【大叔的中年小事】程耀毅／第八季第五集

2019-05-22 06:00

【生活的風景】蔡宛芳／謝謝您，愛地球

2019-05-22 06:00

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

林佳龍：正式啟動中橫修復可行性評估 5年後設計發包

2019-05-21 20:40

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

提早學注音 「進小學後差異不大」

2019-05-22 00:37

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

奪命斑馬線 126處年底改善

2019-05-22 00:37

影／「花蓮秧悅千禧」打造頂級文創酒店

2019-05-21 21:53

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top