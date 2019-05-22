BURBERRY米克諾斯首開快閃店 LOEWE CASA 倫敦宛如藝廊好好逛

2019-05-22 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



BURBERRY日前推出全新的Monogram系列之後，在希臘米克諾斯開設快閃店，在夏季度假情調中陳列由吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹的新品；LOEWE CASA則是在倫敦龐德街（BondStreet）的二級歷史建築開幕全新旗艦店，銷售男、女裝全系列商品，更因大量藝術品陳列，使得整座店鋪宛如藝廊般有趣。

希臘米克諾斯Nammos Village的BURBERRY期間限定店，靈感源自去年重新設計的倫敦攝政街全球旗艦店，包括建材與品牌精神，以白色為基調，加上開心果綠的點綴，打造活潑、具現代感的期間限定店，店內1樓的空白畫布，則提供消費者塗鴉、揮灑創意。將開設至10月份，除了陳列BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci設計的2019春夏男女裝系列之外，還包括以TB字樣打造的Monogram新品，囊括服裝、手袋與配件等。