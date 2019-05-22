BURBERRY米克諾斯首開快閃店 LOEWE CASA 倫敦宛如藝廊好好逛
BURBERRY日前推出全新的Monogram系列之後，在希臘米克諾斯開設快閃店，在夏季度假情調中陳列由吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹的新品；LOEWE CASA則是在倫敦龐德街（BondStreet）的二級歷史建築開幕全新旗艦店，銷售男、女裝全系列商品，更因大量藝術品陳列，使得整座店鋪宛如藝廊般有趣。
希臘米克諾斯Nammos Village的BURBERRY期間限定店，靈感源自去年重新設計的倫敦攝政街全球旗艦店，包括建材與品牌精神，以白色為基調，加上開心果綠的點綴，打造活潑、具現代感的期間限定店，店內1樓的空白畫布，則提供消費者塗鴉、揮灑創意。將開設至10月份，除了陳列BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci設計的2019春夏男女裝系列之外，還包括以TB字樣打造的Monogram新品，囊括服裝、手袋與配件等。
LOEWE CASA倫敦旗艦店則是經過一整年大規模翻新，於日前隆重開幕，室內設計以一位虛構收藏家的宅第為靈感，運用時裝、藝術品和居家設計互為映襯，其中的藝術品不定期替換，目前陳列法國設計師組合Berger & Berger的Lambert座椅、英國藝術家漢米爾頓（Anthea Hamilton）所設計的熔岩桌（Vulcano Table）、日本竹藝大師松本破風（Hafu Matsumoto）設計的花器等等；店中央的喬治時期風格弧形樓梯也相當搶鏡，運用西班牙瓦拉多利（Valladolid）的Campaspero石材建造，精密結構搭配高拉力鋼材，讓階梯宛若浮在空中，以優美弧線為簡淨室內帶來視覺對比。
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