鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商鮮食是現代人生活不可少的良伴，但受限於保存期限，對於店家來說，不僅要留意進貨與控管，如何減少食物浪費也是重要課題。全家便利商店宣布以獨步業界的「時控條碼」、「時間定價」兩大超商黑科技為核心，推出「友善食光」機制，即日起至今年底於全台店舖擴大測試，共有近200項鮮食類適用，涵蓋全家便利商店85%鮮食範疇，消費者至3,400間店舖選購貼有「友善食光」標籤的鮮食時，在到期前7小時結帳經系統判定符合時間區段，即可享7折友善優惠價。

全家便利商店已開發超過15年的時控條碼，首次使用為2004年與日本手工甜點工廠合作開發的自有品牌手工甜點系列，因原物料大量使用蛋、奶類，且手工甜點有限期限較短，為了把關食品安全、避免店員誤賣過期甜點，當甜點超過有效期限時，店舖即無法刷取條碼連結；進一步延伸運用開發的「時間定價」系統，在鮮食商品效期前7小時即自動折扣變價，歷經一年的研究、測試和調整，已有近10家鮮食合作廠商加入，依商圈不同平均可增加潛在報廢食品10%～40%的銷售機會，消費者可享受優惠價的小確幸，對店家來說也可降低報廢成本。

至於是否會增加店員工作負擔，全家便利商店商品本部本部長黃君毅指出，門市員工原本就需要定時盤點商品，「友善食光」機制只需將每日有效期限例行檢查提前至活動半小時前，並將符合標準的商品貼上「友善食光」貼紙即可，消費者結帳時刷取條碼就會自動折扣變價，不僅可確保消費者購買品項皆為有效期限內，還能避免人工挑選遺漏狀況。歷經半年調整測試，有高達8成消費者認同活動理念與機制，更吸引3成消費者固定回購。