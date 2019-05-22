LV香氛蠟燭 全新容量重磅登場

2019-05-22 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



黏膩的夏日，需要清新的香氛作點綴，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的香氛蠟燭推出全新的1.1公斤容量款，讓品牌粉絲可被包裹在路易威登獨有的香氣中，沉浸在奢華生活的情調。

調香大師Jacques Cavallier Belletrud的奢華力作花園氣息（L’Air du Jardin）、白色海島（Île Blanche）、金燦葉片（Feuilles d’Or）以及屋外飄雪（Dehors Il Neige）等4種香氛蠟燭，繼220g的版本之後，推出重量級的1.1公斤版本，仍是由Marc Newson設計的陶瓷，1,1公斤的香氛蠟燭共有4拈燭芯，皆為手工上色，附有手工縫製天然皮革提把，運用金屬鉚釘固定，可方便提取至不同房間使用；鍍金色的金屬上蓋，則可置於蠟燭下方作為底座。