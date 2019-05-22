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徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

偏鄉生怕學業不如人 拚上世界前20名西班牙Esade商學院

2019-05-22 16:37聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中二中許雯寧來自埔里，3年前會考吊車尾入學，國中老師當時說，「鄉下學生去城市念書，等著被都市學生電爆」。高二她立志要讀國外大學，高三上學期申請荷蘭3所名校均錄取；寒假飛去西班牙最頂尖的Esade商學院考試，也獲得入學許可。

西班牙Esade商學院在歐洲排名前五、全世界排名前20名，每年招收150名學生，今年有700多人報名，75％錄取國際生，大四規定半年交換學生、半年企業實習，每年畢業生就業率97％，平均年薪200萬台幣起跳，該校上一次錄取台籍學生是2013年。

中二中英文老師賴莉伶說，許雯寧可能被國中老師那一番話影響，會考成績3A2Ｂ很沒自信，但她英文成績突出，曾有2次全國性免費的國際教育營隊鼓勵她報名，一次可赴美、一次赴以色列，她都因信心不足擦身而過，直到參加校內的國際教育旅行，找到信心，高二就立志要出國讀大學，並申請校內「英文課免修」。

賴莉伶說，中二中從未有學生申請免修，特別為她討論辦法制訂門檻，多益測驗成績需達900分，許雯寧考965分；英文成績需達全校前5％、寫免修讀書計畫。

許雯寧說，免修英文2年期間，每週6堂課都在圖書館準備IELTS雅思考試，聽說讀寫滿分都是9分，她平均成績7.5分，高三上申請荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹、馬斯垂克大學3校商管學院均錄取，阿姆斯特丹大學透過線上測驗、面試。

有荷蘭3所大學的入學許可，讓許雯寧更無後顧之憂再自我挑戰，她決定報考西班牙Esade商學院，考試與學測撞期，她獨自飛到西班牙應試，考試多透過電腦測驗性向、邏輯，最大挑戰是數學線上測驗，10分鐘要計算30題，但只能心算、不能筆算，考題都是高中程度，2周後收到錄取通知，終於能很有自信說，「我沒有被都市學生電爆！」

許雯寧說，她決定選Esade商學院的主因是，荷蘭的學制類似英國，有1年的預修課程，Esade商學院4年課程扎實，規定國際生必修西班牙文，畢業有門檻，還要修德文或法文當第二外語，若一切順利，未來她將有中、英、西文、德文或法文4國語言能力。

導師賴莉伶說，許不只會念書，也愛文創設計、攝影、影音剪輯，她自己設計、生產文創徽章、帆布袋在網路商城拍賣。她硬筆字寫得漂亮，ig帳號「thalia_writing」有3000多名粉絲追蹤。

許雯寧15歲就離開埔里住校，現在18歲又要獨自飛往西班牙求學，雙親最不捨，但她跟爸媽說，大四會回亞洲交換學生，先就業再赴美讀ＮＢＡ，未來希望成為商管領域專業的國際人才。

許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外念書，錄取...
許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外念書，錄取荷蘭3所知名大學，又考上歐洲最頂尖的西班牙Esade商學院。記者喻文玟／攝影
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許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外唸書，錄取...
許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外唸書，錄取荷蘭3所知名大學，又考上歐洲最頂尖的西班牙Esade商學院。記者喻文玟／攝影
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許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外唸書，錄取...
許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外唸書，錄取荷蘭3所知名大學，又考上歐洲最頂尖的西班牙Esade商學院，導師賴莉伶（左）與有榮焉。記者喻文玟／攝影
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許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外唸書，錄取...
許雯寧（右）在埔里長大，3年前吊車尾考上台中二中，高二決定大學要赴國外唸書，錄取荷蘭3所知名大學，又考上歐洲最頂尖的西班牙Esade商學院，導師賴莉伶（左）與有榮焉。記者喻文玟／攝影
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西班牙荷蘭文創

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