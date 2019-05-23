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親子共遊共學 啟發孩子探索力「士林－親子科學遊戲城」

2019-05-23 08:46聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/聯合報資料庫提供。
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孩子們最引頸期盼的暑假即將來臨，辛苦一學期終於換來兩個月的假期；但爸媽們卻是心裡直犯嘀咕：這麼長的假期，該如何安排呢？

尚未有計畫的父母們看過來～周一至周五不要替孩子把所有時間都排好排滿，先詢問過孩子的興趣與需求，共同討論出最喜歡和最想要參與的課程；除此之外，也要好好利用周末或休假時，帶著自己和孩子踏出家門，晾一晾笑顏、動一動筋骨、曬一曬日光，讓假期充滿歡樂與驚喜。

圖/聯合報資料庫提供。
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如果想兼顧接觸大自然與學習，推薦給您北台灣的士林科學驚奇之旅，台北市士林區，匯聚【兒童新樂園】、【天文館】、【科教館】，另旁邊有佔地七公頃的無料公園【美崙公園】，公園裡有滑梯、攀爬等遊樂設施、可讓孩子瘋狂放電外，還有可以盡情奔跑的大草坪。周邊的【天文館】、【科教館】內有多樣的天文展示、科學教學設施，周邊停車便利，是你一家大小出遊的好選擇。

圖/聯合報資料庫提供。
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親子科學遊戲城 士林一日輕旅行攻略］

士林位處於陽明山腳下及淡水河畔旁，此處地靈人傑、山靈水秀，不僅保留了台北舊城的古意氛圍，更融入了現代科技文明，給人耳目一新的舊城新意。以下推薦士林輕旅行行程，讓大家假日輕鬆玩科學樂園！

🏃‍推薦親子這樣走：國立台灣科學教育館→美崙科學公園→台北市兒童新樂園→百齡右岸河濱公園→葫蘆國小跨堤人行陸橋看夕陽

🚀國立台灣科學教育館－親子FUN玩科學

科教館常設展區有豐富的科學內容，包含生命科學、物理、化學、數學與地球科學等；更與國內外博物館合作，展出最新的科學展覽，今年暑假也將展出由聯合數位文創主辦的「名偵探柯南 科學搜查展」。

毛利偵探事務所場景重現※示意圖片。圖/聯合數位文創提供
毛利偵探事務所場景重現※示意圖片。圖/聯合數位文創提供
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此次也是柯南科學搜查展首度巡迴海外，藉由這個展覽，父母可以帶著孩子闖關探索柯南異世界，體驗和柯南一起追查真兇、一步一步解開謎團的成就感！除此之外，科教館內也有緊張刺激的動感3D劇院與充滿趣味的立體劇院，皆可以拓展孩子們對應用科學的視野，透過親手操作來加深科學體驗，進而運用在日常生活中。

【名偵探柯南 科學搜查展資訊】

售票資訊 │ http://bit.ly/2Vxq3mX

展覽日期 │ 2019年6月7日-9月16日

展覽地點 │ 國立臺灣科學教育館 7樓特展廳

展覽時間 │ 平日10:00 - 17:00 (16:30最後入場) 假日10:00 - 18:00 (17:30最後入場)

🚀美崙科學公園－親子FUN玩大自然

參觀完科教館後可以到距離僅600公尺的美崙公園，一起散步到這只需10分鐘左右的時間，大夥可以在一大片綠油油草坪上野餐，共享樹下乘涼、嬉戲追逐的愜意時光！而美崙公園可不是你一般想像的公園，只有溜滑梯和翹翹板，它可是集結天文科學於一身的特色公園，裡面有天文展示裝置、科學遊戲設施，大草坪上還有七大行星的地景裝置藝術，玩樂的同時也能認識天文科學，真是寓教於樂一舉兩得。

🎡台北市兒童新樂園－親子FUN玩遊樂園

結束了在科教館內的深度之旅後，可就近前往深受親子族群喜愛的兒童新樂園，各項會飛會動的遊樂設施，總能讓人邁開笑顏，陪同的父母都能在這座歡樂城堡中，深刻感受到空氣中不斷跳動的笑聲音符！

🌉百齡右岸河濱公園－親子FUN玩河濱看夕陽

傍晚時刻、最適合親子同看晚霞，與孩子一起漫步，亦或是騎著單車，乘著夏日微風，映著夕陽餘暉，為輕旅行畫下快樂的驚嘆號！

親子柯南兒童新樂園

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