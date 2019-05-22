就算是出差造型也要帥！BOSS為旅人打造時髦單品

2019-05-22 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



又到了夏天旅遊旺季，在繼與代言人趙又廷合作推出Luxury Travel系列之後，男裝品牌BOSS在此刻再推出為當代旅人而設的各項單品，讓他們在旅程中保持俐落有型的風格。

不論在什麼場合，當代紳士時刻都注重自己外在形象，因此BOSS特別以經典休閒服飾輪廓讓喜愛度假及探索的群族，隨時準備迎接未知的旅途驚喜。像是必備的風衣，BOSS就以彈性布料及防水性兼具的素材製成，以迎合不同的天氣狀況。略為寬鬆的剪裁加上平滑的內襯處理，方便配搭任何休閒風格服飾，便能塑造豐富層次感與氣質兼備的造型。同時，BOSS還考量到旅行時不免想嘗試色彩鮮明的服飾，因此推出了連帽迷彩圖案風衣，加上彈性束邊與防水物料，讓人以清爽的運動造型進行旅程。

不僅如此，需因公出差的紳士們，時常會頻繁的旅途及搭乘長途交通令衣服弄皺，因此BOSS的商務旅行單品規劃出以同色系配色、抗皺面料與適合應付各個場合的半正式休閒服為特色。而且西裝及外套以百分百純羊毛縫製，高彈性的材質方便身體活動及具備防皺效果，經過精簡設計處理的內裡結構則使衣服更覺輕巧，讓人得以易於收納行李及保持整齊專業的造型，去應付繁忙的工作及會議日程。