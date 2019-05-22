礁溪第一家自助式Check-in飯店 「品文旅」試營運，每人1500有找

2019-05-22 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



自助旅行風潮盛行，環保意識抬頭，加上看好年輕人市場，雲朗觀光集團籌備3年，推出旗下全新飯店品牌「品文旅」，首家據點坐落於礁溪，即日起試營運。「品文旅礁溪」也是雲朗觀光集團在礁溪的第2個據點、第3家提供溫泉服務的飯店，首創礁溪第一家自助Check-in飯店，也是當地首間房內不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水的飯店。

品文旅礁溪有4種房型、178間客房，每間都有獨立溫泉浴池；房間設計延伸「綠溫室」概念，在天花板設計如同溫室屋頂般的白色鋼架，象徵引入自然，天花板也留下了水泥的原始紋路，讓建築回歸最初的樣貌。試營運至6月底，3種房型搶先開賣，品泉雙人房每房2,888元起、品旅雙人房每房2,999元起、文漾家庭房每房3,999元起。

新飯店唯一的餐廳「Ricks」，命名啟發自經典老電影北非諜影，引用其知名台詞「Everybody comes to Ricks」的精神，延伸整合舊時代的經典美好；餐點以Pizza為主軸，特別之處是將礁溪溫泉加入Pizza麵糰中，推出全台獨家「溫泉Pizza餅皮」，以過濾雜質並消毒後的溫泉水和麵，餅皮更具嚼勁；此外，餐廳也以宜蘭特色與創意食材開發獨家口味，試營運期間推出的「蘭陽金棗鴨賞Pizza」，在滿鋪起士的餅皮上，放蘭陽名產鴨賞，經高溫烘烤後，鴨賞與起士香氣四溢，上桌前再淋上宜蘭特產金棗醬，放上一層傳統佐鴨賞食用的蒜苗，創作出鹹甜交織的在地口味。另有瑪格麗特、鮪魚洋蔥、巧克力棉花糖等8種口味。5月31日前Pizza買大送小。

品文旅礁溪的早餐，一樣訴求無毒、減碳與健康；部分蔬菜由礁溪郊區的自有「無毒農場」栽種，並投資百萬引進「大型研磨豆漿機」，讓旅客每天都能喝到現磨的新鮮豆漿，未來也將自製豆腐、豆花等健康佳餚。

坐落溫泉源頭區，飯店也備有室內及室外溫泉SPA、兒童戲水池與溜滑梯、噴泉舞池。另一特色，則是坐落於礁溪溫泉源頭之一的「礁溪溫泉公園」旁，步行約3分鐘可達。

品文旅礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號

電話：03-988-9090