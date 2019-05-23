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陪伴．是最好的家庭教育「圓山花博－親子共融遊戲天堂」

2019-05-23 08:46聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/聯合報資料庫提供。
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在汲汲營營的忙碌生活中，面對孩子，我們需要放下恨鐵不成鋼的急切心情，回到家庭的原點「愛與陪伴」，每天花點時間和孩子聊聊生活大小事，享受無法取代的親子時光，讓這些溫暖的陪伴，變成滋養灌溉孩子成長路上的最佳良方。

假日不妨安排一趟親子輕旅行，推薦給您台北人假日遊憩的好去處【花博公園】，除了有全台最大、最多設施的無障礙共融公園【舞蝶共融遊戲場】外，花博園區周末更有許多市集與街頭表演，鄰近還有美學殿堂【台北市立美術館】，偌大的公園綠地讓人流連忘返。

圖/聯合報資料庫提供。
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［綠地圍繞親子童樂 圓山一日輕旅行攻略］

圓山區域內有一座國家一級古蹟「圓山遺址」、一座市定古蹟「臨濟護國禪寺」和古色古香的【孔子廟】，這些都是文化歷史的重要紀念物。另外這邊也是松山機場飛機航線，每每漫步於這區域內，時時會有轟隆隆的聲音從你上方一閃而過的震撼。以下推薦圓山輕旅行行程，讓大家假日輕鬆尋古蹟、看飛機、遊花博！

圖/聯合報資料庫提供。
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🏃‍推薦親子這樣走：花博公園園區(流行館、舞蝶共融遊戲場、新生迷宮花園)→台北市立美術館→台北市孔廟、大龍峒保安宮

🎡台北花博園區－大自然是最好的老師

台北花博公園裡一年四季充滿不同的藝術氛圍，舉凡花燈、花季、音樂饗宴，也會有許多親子活動，隨著四季更迭這裡也變換多彩的新裝、訴說著多樣貌的故事。

圖/聯合數位文創提供。
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園區佔地分為：圓山園區、美術園區、新生園區，戶外空間免費開放，新生園區更有一大片草地、裝置藝術等，很適合小孩、毛小孩在上頭追風爭、丟飛盤等。而圓山及美術園區內則佇立許多場館，流行館、爭艷館、舞蝶館等，各各都有奇特的建築外觀，裡頭充滿許多包羅萬象的展覽和體驗活動，讓孩子跑跳嬉戲之餘也可提升創造力！

🎡花博公園流行館－暑假特展 貓美術館–CAT ART世界名畫展

貓美術館首次飄洋過海來臺，為日本知名畫家山本修老師第一個海外大型特展，也是全球唯一寵物友善美術館，展出內容集結橫跨東西洋藝術史的「喵化」世界名畫，將透過古代藝術文明、文藝復興、巴洛克、新古典主義、寫實主義、印象派、20世紀美術、亞洲藝術等時期的藝術作品，帶領各位進入「貓的藝文世界」。展出除了《戴珍珠耳環的少女貓》、《貓娜麗莎》等多幅世界名畫，帶領您進入「貓的文藝世界」。

貓美術館–CAT ART世界名畫展將在暑期於花博流行館開展。圖/聯合數位文創提供
貓美術館–CAT ART世界名畫展將在暑期於花博流行館開展。圖/聯合數位文創提供
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【貓美術館–CAT ART世界名畫展】

售票資訊 │ http://bit.ly/2GFyEuz

展覽日期 │ 2019年6月21日 - 9月15日

展覽地點 │ 台北圓山花博公園流行館

🎡舞蝶共融遊戲場－孩子的室外遊戲場

位在舞蝶館旁的這座共融遊戲場，以蝴蝶、毛毛蟲為主題，打造出可愛又有趣的歡樂天地，從鞦韆到攀爬網，都考量到安全問題且融入許多貼心小巧思於設計中，讓小朋友們玩到都不想回家了！

🎡新生迷宮花園－愛麗絲夢遊仙境般的童話花園

在這個迷宮花園裡，就像是親臨愛麗絲的童話故事般，與孩子一同展開奇幻又有趣的歷險！貼心提醒家長們，事前要先清空手機容量，備好記憶卡，來到這肯定會使你不由自主的按下快門、捕捉萌照，成為新一代的曬娃魔人！

🎡台北市立美術館－親子樂見藝術 汲取藝文養分

在花博園區跑跳一番後，可以轉而來舒爽敞亮的台北美術館，汲取藝文薈萃的養分。在這片純白藝術殿堂中，除了藝術展示外，也有讓小朋友體驗實作的課程，從體驗中學習，進而運用在生活中，其實藝術沒有你想像的那麼難，藝術也可以很親和、貼近生活。

圖/聯合數位文創提供。
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🎡臺北市孔廟與大龍峒保安宮－親子樂尋古蹟 訪歷史遺跡

走進位於大龍峒的保安宮，香煙裊繞、古樸寧靜，來到圓山時也可到此一遊，拜拜求籤、祈求運勢平安。僅與保安宮相差一步之隔的臺北市孔廟，廟裡建築皆含有其深刻的涵義，父母可以多多利用導覽服務，增加孩子們對台灣廟宇歷史的認識，以及一起寫下許願牌，祈求孔子保佑學業順利。

花博美術館親子

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