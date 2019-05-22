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認識海洋文化 東華外籍生勇闖海洋

2019-05-22 16:17聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

蘇帆海洋文化藝術基金會在兩年前，邀不老水手划獨木舟到日本與那國島，引起不少關注。為了把海洋教育往下扎根，東華大學與蘇帆海洋基金會合作，辦理海洋生態文化探索活動，帶領東華來自海島國家聖克里斯多福及尼維斯、印尼韓國等外籍學生，勇闖花東美麗的海岸線，進行海洋冒險教育。

蘇帆基金會曾在兩年前完成自製竹筏渡海的壯舉，一行人划著自製竹筏，從花蓮港出發，3天內接力橫渡太平洋，抵達距離台灣約110公里外的日本與那國島，完成海洋夢想。

為了讓海洋教育讓更多年輕人體驗，這次參與的外籍生除了有聖克里斯多福及尼維斯、印尼及韓國，還有較少接觸海洋活動的印度與大陸學生。首先進行海泳實地活動，即使大多數的學生不熟悉游泳技巧，但在基金會教練一對一專業教導下，學生們都戰勝恐懼，悠遊於蔚藍美麗的太平洋；下午海上獨木舟課程，教練則帶領學生乘風破浪划船至外海，從不同的角度，欣賞不同的花東海岸線。

歷時5小時的海上活動，許多不黯水性的學生在指導員戒護下，穿著救生衣或拿著魚雷浮標漸漸上手，在世界級美景的海中游泳並體驗海上獨木舟活動。參與的同學透過與志工及教練深度交流，認識基金會的環境及各項活動，理解台灣有一群熱愛海洋的朋友，鼓勵更多人加入海洋運動的行列，讓守護海洋的種子在更多人心中種下。

結束時參與學生分享，原本擔心在茫茫大海中會出意外，不過因信任教練專業的指導，讓他們願意突破心理障礙，慢慢熟悉進而徜徉擁抱海洋；未來願意再次拜訪這片美麗的花東海岸，以充滿感謝與惜福的心接近孕育這片土地的海洋。

東華大學外籍生戰勝恐懼，悠遊於蔚藍美麗的太平洋。圖／東華大學提供
東華大學外籍生戰勝恐懼，悠遊於蔚藍美麗的太平洋。圖／東華大學提供
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獨木舟要渡過海浪才能出海。圖／東華大學提供
獨木舟要渡過海浪才能出海。圖／東華大學提供
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東華外籍生體驗獨木舟活動。圖／東華大學提供
東華外籍生體驗獨木舟活動。圖／東華大學提供
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獨木舟韓國印尼

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