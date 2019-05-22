小7南部限定「黑糖冬瓜珍珠」登場！「統一布丁純奶茶」擴區開賣快看你家附近有沒有
台灣人愛喝珍珠奶茶，一年就可喝掉超過10億杯，堪稱最強國民飲料。7－ELEVEN繼黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾之後，即日起再度推出南部限定的「黑糖冬瓜珍珠」，搶先在高雄、屏東共687間門市試賣，特大杯規格可以大口豪邁暢飲。
自2017年起7－ELEVEN獨步全球便利商店率先推出現做珍珠飲品系列，主打訴求甘蔗清甜的白珍珠及黑糖蜜漬珍珠，至今熱銷超過2,000萬杯，約可堆疊出5,118座台北101的高度，成為另類「小金珠」。目前7－ELEVEN販售的珍珠系列飲品包括珍珠純奶茶、珍珠四季春青茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾等，全新推出的「黑糖冬瓜珍珠」嚴選台灣契作長冬瓜，遵循古法熬煮、高溫萃取，釋放清甜甘醇，再加入黑糖蜜漬珍珠，Q彈有勁，即日起至6月18日黑糖珍珠系列任選全系列第2杯7折。
7－ELEVEN現萃茶上周推出區域限定的「統一布丁純奶茶」，主打在冰奶茶中加入一整顆布丁，甜度可依消費者喜好調整，開賣當天帶動單店銷量倍數成長，更有不少門市第一天就熱銷上百杯，即日起擴區至桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖等共約630家門市販售；6月3日前購買現萃茶紅茶系列可享特價第2杯6折。
此外，7－ELEVEN「世界冰品博覽會－冰品抽抽樂」也同步開跑，超過百種冰品任選2件最低下殺1折起，創下歷年最殺優惠，並可參加抽抽樂，目前冰品熱銷前3名分別為「黑松沙士Plus一直跳冰棒」、「蜷尾家玫瑰生烏龍甜筒」、「百吉X佳興檸檬汁棒棒冰」；人氣冰品也有創意新吃法，像是「森永嗨啾冰棒」混搭開喜清甜凍頂烏龍茶、統一園之味葡萄汁與統一多多。
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