小7南部限定「黑糖冬瓜珍珠」登場！「統一布丁純奶茶」擴區開賣快看你家附近有沒有

2019-05-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣人愛喝珍珠奶茶，一年就可喝掉超過10億杯，堪稱最強國民飲料。7－ELEVEN繼黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾之後，即日起再度推出南部限定的「黑糖冬瓜珍珠」，搶先在高雄、屏東共687間門市試賣，特大杯規格可以大口豪邁暢飲。

自2017年起7－ELEVEN獨步全球便利商店率先推出現做珍珠飲品系列，主打訴求甘蔗清甜的白珍珠及黑糖蜜漬珍珠，至今熱銷超過2,000萬杯，約可堆疊出5,118座台北101的高度，成為另類「小金珠」。目前7－ELEVEN販售的珍珠系列飲品包括珍珠純奶茶、珍珠四季春青茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾等，全新推出的「黑糖冬瓜珍珠」嚴選台灣契作長冬瓜，遵循古法熬煮、高溫萃取，釋放清甜甘醇，再加入黑糖蜜漬珍珠，Q彈有勁，即日起至6月18日黑糖珍珠系列任選全系列第2杯7折。

7－ELEVEN現萃茶上周推出區域限定的「統一布丁純奶茶」，主打在冰奶茶中加入一整顆布丁，甜度可依消費者喜好調整，開賣當天帶動單店銷量倍數成長，更有不少門市第一天就熱銷上百杯，即日起擴區至桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖等共約630家門市販售；6月3日前購買現萃茶紅茶系列可享特價第2杯6折。