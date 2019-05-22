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徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

全球博物館都要來募資搶購了！史上最強大鐘表收藏釋出 連5拍賣

2019-05-22 16:05聯合報 記者孫曼╱即時報導

一位絕頂識貨的鐘表藏家，耗時50年的時間收藏橫跨4個世紀、製表名匠手工、史上赫赫有名的作品，共800多枚罕見的時計，種類繁多齊全，都將於蘇富比全球四大拍賣中心分作5場專拍上拍，成交總額估計將達4.7億元，可以說是史上最顯赫藏家的畢生心血。首場拍賣將於2019年7月2日在倫敦舉行，共有160件罕有的重要鐘表，由製表大師喬治丹尼爾的「The Space Traveller I」傳奇懷表領銜。翌日的蘇富比「稀世瑰寶」拍賣會亦將呈獻其中一部分珍貴藏品。部分精選拍品自即日起至5月25日止於香港蘇富比展出，是親炙大師傑作的千載難逢的機會。

「時間傑作」（Masterwork of Time）的私人收藏，無論是品質或數量都名副其實，見證藏家畢生精力與眼光，幾乎每件作品都來自史上赫然有名的製表大師和表廠，包括朗格、寶璣、Dent、Ferdinand Berthoud、百達翡麗、江詩丹頓、Joehan Cremsdorff、Frères Rochat，以及領銜首場倫敦拍賣的20世紀傳奇製表師喬治丹尼爾（George Daniels）的作品。另一方面，整體收藏也涵蓋鐘表史上深具代表性的技術成就，包括配備德國「stackfreed」彈簧制動裝置的早期時計、雙表盤天文鐘、 當今技術已經無法比擬的精緻琺瑯表、幾何形狀鐘表、音樂及活動人偶機械表、搭載陀飛輪和其他複雜功能的時計。

率先將於7月2日在倫敦舉辦的「高瞻遠矚：製表傳奇喬治丹尼爾」專場上，領銜的是傳奇製表師喬治丹尼爾在1982年所完成的「The Space Traveller I」複雜功能懷表，以紀念1969年美國成功登月，他更認為「這枚懷表是火星旅行的不二之選。」喬治丹尼爾所製作的表都是純手工、由零件甚至工具開始製作，一生僅完成23枚懷表，這件62毫米黃金懷表備有以最少零件就能精準走時的丹尼爾式獨立雙輪擒縱機構、平太陽時、恆星時、月相、月齡及時間等式顯示等多重複雜功能，當年售出後大師就深感後悔，同年又製作了一款同款的懷表「The Space Traveller II」。「The Space Traveller I」在1988年於日內瓦蘇富比上拍，以當時破紀錄價22萬瑞士法郎成交；「The Space Traveller II」則是在2017年在蘇富比以320萬英鎊成交。

而次日在倫敦登場的「稀世瑰寶」專場上，則聚焦一枚文藝復興時代的Joehan Cremsdorff早期黃金琺瑯鑲鑽懷表，表殼上的裝飾融匯多重如今已經失傳的琺瑯工藝，包括被稱為布魯瓦風格（Blois-style）的罕見琺瑯工藝，是在琺瑯彩背景上再畫上琺瑯，製作的工匠需要嫻熟運用每種不同的琺瑯技藝。通體藍綠色琺瑯的懷表現存已知不超過五枚，這枚懷表最後一次現身拍場是1986年，當時是以100萬瑞士法郎成交，是當時拍賣會上的最高成交紀錄的懷表。估價約2,800萬元起。

緊接著將於11月於日內瓦登場的專拍名為「 阿道夫朗格：格拉蘇蒂的黃金時代」，顧名思義，領拍即為德國製表品牌朗格（Lange & Söhne）史上最珍貴的時計：朗格編號 41000 的懷表。誕生於1900年的這枚懷表本為當年的巴黎世界博覽會製造，象徵20世紀伊始，是朗格14枚陀飛輪時計中的一枚；擔任評審的埃米爾朗格（Emile Lange）就配戴著它。這枚一分鐘陀飛輪懷表具備30小時逆跳顯示及栓軸式天文台擒縱，表殼裝飾微縮彩繪琺瑯圖案，以希臘神話中象徵智慧的雅典娜和月桂花環象徵智慧、藝術與科學，深具時代意義。上一次現身拍場為1990年時。

系列收藏的第四場拍賣則會於明年6月在紐約登場，主題定調為「阿伯拉罕路易寶璣：鐘表鬼才」，是由大師寶璣於1812年完成的編號257銀製懷表領銜，特色為六分鐘陀飛輪以及Peto交叉節拍式擒縱系統（Peto Cross Beat escapement），本來是為當時擔任英國愛丁堡皇家學會會長和總司令的巴特爵士製作，品項極佳，曾於1986年紐約蘇富比「時間博物館」（Time Museum）拍賣會上拍。今估價約850萬元起。

系列最後一場專拍則是2020年10月於香港登場的「匠心獨運 — 外銷遠東西洋時計」。一枚由曾為中國市場製作鐘表的高級製表品牌依伯利（Ilbery） 於1820年打造的黃金微縮彩繪琺瑯懷表領拍，表殼上的中國帆船於廣州灣上航行，遠處可見黃埔古港附近的地標琶洲塔，是當時中西文化貿易交會點。 依伯利的設計風格對出口亞洲市場的歐洲鐘錶設計風格影響深遠，估價約140萬元起。

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蘇富比倫敦

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