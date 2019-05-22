悶熱夏天怎麼挑內衣？雲彩蕾絲、Bra Top時尚又涼爽

2019-05-22 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



夏日內衣換季，除了換上清爽色調之外，也為了增添高溫之下穿著的舒適感而推出許多新品。6IXTY8IGHT以漸層粉色打造「雲彩蕾絲」系列，另也有無鋼圈設計；而PEACH JOHN的人氣商品「清爽涼感」系列也有全新升級款，以機能性的蕾絲提升涼感舒適度。

6IXTY8IGHT「雲彩蕾絲」系列新品，以藍天白雲意象作為漸層圖紋靈感，運用漸層暈染雲彩搭配蕾絲打造內衣、睡裙等單品，清新粉嫩的視覺效果增添涼爽夢幻的感覺。「SECOND SKIN」系列顧名思義打造宛如第二層肌膚般的無痕裸膚感，採用一片式無鋼圈設計，最適合悶熱的夏天。

PEACH JOHN旗下熱賣商品「清爽涼感」系列，今年春夏主打3大細節，包括罩杯內部使用升溫速度較一般罩杯慢的特性機能性纖維「97.6°F®」，它具備從25°C到 40°C環境變化之下比品牌現有產品低 2.2.°C的特性。鋼圈特別設置在表布外側，依照不同尺寸搭配不同厚度的襯墊。而透氣蕾絲背帶採用高脇邊背帶包覆側邊肉，內側使用接觸冷感、抗菌防臭的網層，不易凹凸的縫製法更能讓穿著痕跡不那麼明顯。