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夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29聯合報 記者曾智緯╱即時報導

第二期坎城影展如期進行中，每日都有不同的電影紅毯登場，包括了時常被認為撞臉的夏于喬與宋芸樺一同在「灼人秘密」的首映互比身上行頭；或是名模Maya Henry、Hailey Clauson配戴頂級珠寶現身「La Belle Epoque（美好年代）」，都讓人感受到坎城影展對女星們的號招力。

由名導趙德胤執導的「灼人秘密」首度邀請宋芸樺、夏于喬共同演出，因此也讓兩人難得一同現身坎城紅毯，不禁還是讓人聯想起「撞臉」事件。而夏于喬此次為了美翻自己主場的紅毯，從造型上看得出來是有備而來，一襲白色連身緞面禮服，搭配了De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石耳環、Frost三層鑽石戒環以及Arpeggia五層鑽石手環，十分貴氣之餘，大開中門的禮服，還巧妙的露出東西兩半球，性感的不得了。同場的宋芸樺則是挑選了黑色帶有亮片裝飾的抹胸禮服，同樣配戴了De Beers Arpeggia三層鑽石項鍊 、Aura雙環鑽石耳環和Arpeggia三層鑽石手環，雖然華美，但「視覺效果」還是略遜於夏于喬。

而名模Maya Henry、Hailey Clauson雖然沒有演出任何作品，但為了「吸睛」還是受邀出席了「La Belle Epoque（美好年代）」的首映會紅毯。Maya Henry以黑和粉紅色拼接配禮服，搭配寶格麗（BVLGARI）的Wild Pop Roaring 80’s系列Pop Pleats縞瑪瑙與鑽石項鍊、縞瑪瑙與鑽石戒指，以簡約的造型撐起氣場。而Hailey Clauson則以粉膚色半透明紗質禮服，配上寶格麗頂級綠松石與鑽石垂墜耳環亮相，性感與可人氣質兼具。

寶格麗頂級綠松石與鑽石垂墜耳環，白K金耳環，鑲嵌綠松石、6顆祖母綠切割鑽石與6顆...
寶格麗頂級綠松石與鑽石垂墜耳環，白K金耳環，鑲嵌綠松石、6顆祖母綠切割鑽石與6顆梨形切割鑽石，價格店洽。圖／BVLGARI提供
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宋芸樺以黑色帶有亮片裝飾的抹胸禮服，並配戴De Beers Arpeggia三層...
宋芸樺以黑色帶有亮片裝飾的抹胸禮服，並配戴De Beers Arpeggia三層鑽石項鍊 、Aura雙環鑽石耳環和Arpeggia三層鑽石手環，現身坎城。圖／De Beers提供
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夏于喬身穿白色禮服，配戴了De Beers Drops of Light高級珠寶...
夏于喬身穿白色禮服，配戴了De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石耳環、Frost三層鑽石戒環以及Arpeggia五層鑽石手環出席坎城影展活動。圖／De Beers提供
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De Beers Arpeggia五層鑽石手環，鑽石總重15.99克拉，價格店洽...
De Beers Arpeggia五層鑽石手環，鑽石總重15.99克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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De Beers Classic Line五層鑲鑽戒指，鑽石總重1.77克拉，約...
De Beers Classic Line五層鑲鑽戒指，鑽石總重1.77克拉，約36萬5,000元。圖／De Beers提供
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名模Maya Henry出席坎城紅毯，搭配寶格麗的Wild Pop Roarin...
名模Maya Henry出席坎城紅毯，搭配寶格麗的Wild Pop Roaring 80’s系列Pop Pleats縞瑪瑙與鑽石項鍊、縞瑪瑙與鑽石戒指。圖／BVLGARI提供
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名模Hailey Clauson則以粉膚色半透明紗質禮服，配上寶格麗頂級綠松石與...
名模Hailey Clauson則以粉膚色半透明紗質禮服，配上寶格麗頂級綠松石與鑽石垂墜耳環亮相坎城。圖／BVLGARI提供
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De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石耳環，鑽石總重7.93...
De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石耳環，鑽石總重7.93克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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De Beers Frost三層鑽石戒環，鑽石總重2.56克拉，約42萬元。圖／...
De Beers Frost三層鑽石戒環，鑽石總重2.56克拉，約42萬元。圖／De Beers提供
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夏于喬身穿白色禮服，配戴了De Beers Drops of Light高級珠寶...
夏于喬身穿白色禮服，配戴了De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石耳環、Frost三層鑽石戒環以及Arpeggia五層鑽石手環出席坎城影展活動。圖／De Beers提供
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夏于喬身穿白色禮服，配戴了De Beers Drops of Light高級珠寶...
夏于喬身穿白色禮服，配戴了De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石耳環、Frost三層鑽石戒環以及Arpeggia五層鑽石手環出席坎城影展活動。圖／De Beers提供
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寶格麗WILD POP ROARING 80s系列Pop Pleats 頂級縞瑪...
寶格麗WILD POP ROARING 80s系列Pop Pleats 頂級縞瑪瑙與鑽石項鍊，中央鑲嵌1顆圓形明亮式切割鑽石、9顆圓形明亮式切割鑽石、縞瑪瑙與密鑲鑽石，價格店洽。圖／BVLGARI提供
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