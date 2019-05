夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



第二期坎城影展如期進行中,每日都有不同的電影紅毯登場,包括了時常被認為撞臉的夏于喬與宋芸樺一同在「灼人秘密」的首映互比身上行頭;或是名模Maya Henry、Hailey Clauson配戴頂級珠寶現身「La Belle Epoque(美好年代)」,都讓人感受到坎城影展對女星們的號招力。

由名導趙德胤執導的「灼人秘密」首度邀請宋芸樺、夏于喬共同演出,因此也讓兩人難得一同現身坎城紅毯,不禁還是讓人聯想起「撞臉」事件。而夏于喬此次為了美翻自己主場的紅毯,從造型上看得出來是有備而來,一襲白色連身緞面禮服,搭配了De Beers Drops of Light高級珠寶鑽石耳環、Frost三層鑽石戒環以及Arpeggia五層鑽石手環,十分貴氣之餘,大開中門的禮服,還巧妙的露出東西兩半球,性感的不得了。同場的宋芸樺則是挑選了黑色帶有亮片裝飾的抹胸禮服,同樣配戴了De Beers Arpeggia三層鑽石項鍊 、Aura雙環鑽石耳環和Arpeggia三層鑽石手環,雖然華美,但「視覺效果」還是略遜於夏于喬。