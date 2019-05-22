影／2019台北藝術節 今年亞洲當家

2019-05-22 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台北藝術節今年邁入第21屆，5月28日中午12時兩廳院售票系統啟售。翻攝／台北藝術節 分享 facebook

台北藝術節今年邁入第21屆，由國際策展人鄧富權策展，以「I （do not） Belong To You我們（沒）有認同」作為今年主題。由於鄧富權過往就擅長亞洲脈絡，今年17檔節目主要以亞洲為主。鄧富權說，近年亞洲藝術能量十分耀眼，但台灣過去國外節目主要都邀歐美為主，希望藉此讓台灣觀眾更認識亞洲。

鄧富權在來台前邀請節目時，就特意邀亞洲藝術節目，去年策的展也特別找來一些台灣不熟悉的亞洲藝術家。今年他為加強藝術延續性，重邀過去來台的藝術家，希望讓台灣觀眾再度一新耳目。

台北表演藝術中心總監王孟超表示，今年台北藝術節邀請來自印尼、菲律賓、韓國、日本、澳洲、新加坡、法國、泰國、德國、香港和中國等共計10國跨領域的藝術家，以及台灣年輕創作者，將於8月3日至9月8日，推出共13檔售票節目、4檔免費節目、2檔展覽，總計66場展演。

王孟超說，展演涵蓋音樂、舞蹈、戲劇以及多媒體劇場等形式，分別在中山堂、大稻埕戲苑、烏梅劇院、水源劇場、空總C-LAB、信義區香堤大道廣場、鳳甲美術館及台北各場域輪番上演，演出地方非常廣。

鄧富權說，今年節目是延伸去年的策展概念「Assembly群聚」』，以「I （do not） Belong To You 我們（沒）有認同」為主題，希望藉由藝術家的作品為媒介，進一步探究個體如何群聚一起，邀請大家一同思考我們如何在一起。

亞洲藝術節目方面，包括菲律賓編舞家伊薩‧江森（Eisa Jocson）《公主煉成記》（Princess）、印尼當代舞團艾可舞團（Ekosdance Company）創團者傑出編舞家艾可．蘇布利陽（Eko Supriyanto）的新作《鹽》（SALT）、南韓編舞家安銀美（Eun-Me Ahn）以《南韓跳，北韓舞》（North Korea Dance）重塑北韓政令宣導的朝鮮舞。

鄧富權說，南韓新銳藝術家鄭錦衡（Geumhyung Jeong）新作《油壓振動器》（Oil Pressure Vibrator）融合劇場、戲劇電影及紀錄片元素，以女性身體和自白揉合了象徵陽剛的機具操作，也很特別。

今年節目也特別加強各國藝術家合作，法國當代指標性編舞家傑宏．貝爾（Jérôme Bel）今年與兩位台灣編舞家陳武康、葉名樺重現概念舞蹈經典篇章《非跳不可》、旅德新加坡籍跨域藝術家徐家輝（Choy Ka Fai）跨越生死的後人類編舞《極黑之暗》（UnBearable Dark-ness）。

小事製作以舞蹈能共享為理念，與印尼編舞家傑柯．席翁波（Jecko Siompo）共同創作《舞趴！舞趴！舞趴！行為指南》（Before/Step/After），探索日常與舞蹈間的關係與距離，打造新潮又傳統的「街」舞潮流，邀請觀眾一起現場同樂，8月3日至8月4日於台北信義區新光三越香堤大道廣場舞動。

此外，近年最受關注的參與式劇場明日和合製作所及進港浪製作的兩位團長洪千涵與洪唯堯，鬼才姐弟首度聯手，共同打造世界上最短的跨域合作《家庭浪漫》（Family Romance），從最自膩也最自溺的自家話題出發，擴展到台灣人「共業式」的集體浪漫幻想，8月9日至8月11日於中山堂光復廳演出。

台灣魔幻劇場組合周瑞祥、陳煜典《新人類計劃：預告會》（Transhumanism: A Prediction），聚焦「適應未來環境」，用「超能力」來實現使人類「更強」為目的，提出人類心理及生理層面上的「進化可能」，試圖觸摸人類擁有超能力之可能性，讓觀眾在觀看同時，也獲得不思議的能力，8月15日至8月18日於中山堂光復廳演出。

今天周瑞祥也在現場演出如何用眼睛「念動力」打開香檳，雖然最後只有開一點瓶蓋，仍引起現場驚呼。

台北藝術節節目5月28日中午12時兩廳院售票系統啟售，特別於12時至14時推出限時2小時的5折優惠，早鳥75折優惠於7月1日截止。