親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

台北藝術節8月開跑 藝術家暢談認同

2019-05-22 15:02台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

在魔術師的手法下，香檳的軟木塞竟緩緩自行打開，精彩的魔術秀替將在8月舉辦的台北藝術節拉開序幕！主辦單位22日表示，今年承續去年的主題「群聚」，將探討民眾因為什麼樣的認同而聚在一起。記者會上也邀請藝術家們暢談自身千奇百怪的認同，有的人在意「肉燥飯」、「魯肉飯」的名字認同，也有的人在意對藝術定義的認同。

策展人鄧富權表示，台灣是個相當多元的國家，尤其居住在台北市的族群很多，這些族群不時會因為一些小問題而吵嘴，但大體而言卻是相當和諧的生活在一起。因此讓他思考，到底是怎樣的認同，能讓台灣呈現如此奇妙的景象，因此今年主題命名為「我們(沒)有認同」，希望藉由藝術與社會議題的連結，帶出民眾對未來的想像。

主辦單位表示，今年藝術節將舉行13檔售票節目、4檔免費節目及2檔展覽，共66場精彩表演，國內除有近期受到關注的魔幻劇場表演家周瑞祥、陳煜典組合，以及在去年藝術節頗受好評的「島嶼酒吧」外。也有諸多來自南韓、澳洲、印尼、法國等國家的藝術家共襄盛舉，希望能讓民眾大飽眼福。

記者會也邀請藝術家們上台，談當被問到什麼問題時會感到認同，而他們給出答案也千奇百怪，有的說當他被問到這個問題時會感到認同，有的則開玩笑說當他跟家人在討論魯肉飯跟肉燥飯時，會對喜歡的名字感到認同。也有藝術家的答案十分溫馨，一對姐弟藝術家表示，當他們被稱讚姐弟感情融洽時會感到認同，另一位藝術家則是拍拍夥伴的肩膀，表示他們一起工作時會感到認同。

【更多精采內容，詳見

藝術家劇場

相關新聞

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

影／2019台北藝術節 今年亞洲當家

2019-05-22 15:04

「黃色書刊」快閃簽名會！首本連載漫畫單行本《勇者系列》上市

2019-05-22 14:38

輕鬆一下／午茶時光 約嗎？

2019-05-22 14:24

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

坎城女星就是愛蝴蝶結 超美達珂塔芬妮穿出少女心

2019-05-22 11:18

超可愛貓咪樂手「搖擺喵樂團」 給孩子歡樂的藝術體驗

2019-05-22 11:15

梵克雅寶小金珠再進化 Perlée繽紛多彩登場 手表真是太可愛

2019-05-22 10:39

天氣回暖 Crate and Barrel詮釋大地樣貌

2019-05-21 23:35

影／「花蓮秧悅千禧」打造頂級文創酒店

2019-05-21 21:53

Dazzling CafeX辻利茶舗 齊推宇治抹茶金磚、抹茶定食

2019-05-21 21:41

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

賣出百萬顆！黑橋牌端午推府城廟口粽 買粽再送醬油膏

2019-05-21 20:42

蘭蔻「水蜜光唇膏」 一擦就飄仙氣的命定斷貨唇膏

2019-05-21 19:59

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

章子怡紅毯當秀台 連3秀榮膺最美頒獎人

2019-05-21 18:16

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

可愛萌主上身！Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00

Paul Smith彩色條紋派對 亨利高汀帥氣出席

2019-05-21 17:42

運動正夯！品牌概念店掀改裝風 打造潮流網美地標

2019-05-21 17:00

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

「妖怪達人」又愛又怕鬼 隨身帶媽祖護身符

2019-05-21 14:39

《妖怪台灣地圖》帶路 解開歷史文化謎題

2019-05-21 14:36

文明病有解！中醫師研發「Dr. Tai氣力襪」創新懶人保健法

2019-05-21 14:36

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

不讓PM2.5進門 複合功能空氣清淨機正夯

2019-05-21 14:25

重視生活品質 春雨綿綿不要「濕」

2019-05-21 14:23

才21歲就當坎城評審！艾兒芬妮靠「花」穿出時尚感

2019-05-21 13:21

重現MIB星際戰警倫敦總部住宿 限時開放預訂一晚4千

2019-05-21 13:04

網友比較衛生紙改版變化 好市多：無新舊版之差

2019-05-21 12:08

夏天就是想這樣背包包 中性、工裝風格最夯

2019-05-21 11:56

「超殺女」Chloe Moretz、Sophie Turner戴LV新珠寶 美得不像話！

2019-05-21 11:20

路易威登B Blossom高級珠寶

2019-05-21 11:17

台灣妖怪達人自稱膽小 隨身攜帶媽祖護身符

2019-05-21 09:30

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48
看更多

熱門文章

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

每日星座運勢／獅子秀出自我得青睞 事業積極應對

2019-05-22 00:00

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

1人34萬！「144人搶1個位置」的奢華列車「瑞風號」登台 限量30席

2019-05-21 18:24

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

影／腸病毒新增3重症 台中男嬰出生5天感染

2019-05-21 16:18

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

「今年海龜死傷特別多」大多無法判斷死因 綠蠵龜更瀕危

2019-05-21 23:30

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

【大叔的中年小事】程耀毅／第八季第五集

2019-05-22 06:00

【生活的風景】蔡宛芳／謝謝您，愛地球

2019-05-22 06:00

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

提早學注音 「進小學後差異不大」

2019-05-22 00:37

一日限定！Krispy Kreme檸檬甜甜圈上市買一送一

2019-05-21 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top