台北藝術節8月開跑 藝術家暢談認同

2019-05-22 15:02 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



在魔術師的手法下，香檳的軟木塞竟緩緩自行打開，精彩的魔術秀替將在8月舉辦的台北藝術節拉開序幕！主辦單位22日表示，今年承續去年的主題「群聚」，將探討民眾因為什麼樣的認同而聚在一起。記者會上也邀請藝術家們暢談自身千奇百怪的認同，有的人在意「肉燥飯」、「魯肉飯」的名字認同，也有的人在意對藝術定義的認同。

策展人鄧富權表示，台灣是個相當多元的國家，尤其居住在台北市的族群很多，這些族群不時會因為一些小問題而吵嘴，但大體而言卻是相當和諧的生活在一起。因此讓他思考，到底是怎樣的認同，能讓台灣呈現如此奇妙的景象，因此今年主題命名為「我們(沒)有認同」，希望藉由藝術與社會議題的連結，帶出民眾對未來的想像。

主辦單位表示，今年藝術節將舉行13檔售票節目、4檔免費節目及2檔展覽，共66場精彩表演，國內除有近期受到關注的魔幻劇場表演家周瑞祥、陳煜典組合，以及在去年藝術節頗受好評的「島嶼酒吧」外。也有諸多來自南韓、澳洲、印尼、法國等國家的藝術家共襄盛舉，希望能讓民眾大飽眼福。

記者會也邀請藝術家們上台，談當被問到什麼問題時會感到認同，而他們給出答案也千奇百怪，有的說當他被問到這個問題時會感到認同，有的則開玩笑說當他跟家人在討論魯肉飯跟肉燥飯時，會對喜歡的名字感到認同。也有藝術家的答案十分溫馨，一對姐弟藝術家表示，當他們被稱讚姐弟感情融洽時會感到認同，另一位藝術家則是拍拍夥伴的肩膀，表示他們一起工作時會感到認同。

【更多精采內容，詳見 】