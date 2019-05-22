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那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

全球調酒師秘密法寶 來自庇里牛斯山的氣泡天然礦泉水

2019-05-22 13:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近來掀起一股飲用氣泡水的新風潮，但其實，氣泡天然礦泉水一直以來都是許多經典調飲中不可或缺的配方。

由英國William Reed Business Media所主辦、法國沛綠雅（Perrier）氣泡天然礦泉水贊助的「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars）評選活動，目的是希望全世界優秀且具有創新元素的酒吧被世人看見，是由來自全球超過500位業界人士所投票，每年票選出傑出酒吧加以表揚並推薦，也是許多人到世界各地旅遊時不可或缺的參考指南。

早在20世紀初期，沛綠雅便開始致力推廣酒吧文化，圓潤如珠的氣泡加上來自庇里牛斯山的礦泉水，形成獨一無二的口感，因此也深受全球各地許多調酒師的喜愛。

自2016年起，「世界50最佳酒吧」更延伸出「亞洲50最佳酒吧」(The Asia’s 50 Best Bars )，近日在新加坡歷史古蹟-首都劇院 （Capitol Theatre），舉辦第四屆頒獎典禮，邀請200位亞洲地區資深調酒師、酒吧經營者、評論家、雞尾酒行家共同票選出50家具有創新、傑出、熱情特質的酒吧，範圍橫跨亞洲10個地區—日本、韓國、台灣、香港、中國、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞到新加坡，表揚他們對調酒產業注入的火花。

2019「亞洲50最佳酒吧」由來自香港的「The Old Man」打敗連續兩年奪冠的新加玻「Manhattan」，首度拿下冠軍寶座，而來自台灣的「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」則勇奪第三名。除此之外，來自台灣的AHA Saloon (排名24)、Bar Mood 吧沐 (排名43)、Draft Land (排名45)，也都是首度入圍就創下佳績的台灣代表。

整體來說，本次比賽，最大贏家國家為中國（含香港，共12家酒吧入圍）、其次為新加坡（共11家酒吧入圍）和泰國（7家入圍），得獎名單從飯店酒吧、地下酒吧、傳奇經典酒吧、威士忌酒吧到專注在紅酒和啤酒的酒吧，多元化的獲獎者呈現出亞洲調飲界的豐富面貌。

※開車不喝酒，喝酒不開車

近來掀起一股飲用氣泡水的新風潮，但其實，氣泡天然礦泉水一直以來都是許多經典調飲中...
近來掀起一股飲用氣泡水的新風潮，但其實，氣泡天然礦泉水一直以來都是許多經典調飲中不可或缺的配方。 圖／沛綠雅提供
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「亞洲50最佳酒吧」台灣的傑出得獎者合影 （左1）Draft Land的Angu...
「亞洲50最佳酒吧」台灣的傑出得獎者合影 （左1）Draft Land的Angus Zou鄒斯傑、（右2）Indulge Bistro實驗創新餐酒館的Aki、（右1）Bar Mood吧沐的Nick Wu吳盈憲。 圖／沛綠雅提供
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