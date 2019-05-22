「黃色書刊」快閃簽名會！首本連載漫畫單行本《勇者系列》上市

2019-05-22 14:38 聯合新聞網 聯合數位文創



由聯合數位文創代理的人氣網路漫畫家「黃色書刊」，2016年開始於Facebook專頁上連載的《勇者系列》吸引30多萬粉絲關注，系列連載創下募資平台的訂閱募資紀錄，首部漫畫實體單行本《勇者系列-勇者與魔族四天王》首批限量書衣版於線上通路預購即創下佳績，也將在讀者的引頸期盼下將於5月24日各通路全面上架。

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《勇者系列》故事以獨創宇宙觀於常見的冒險世界元素中，暗諷社會時事，其中有勇者、有魔王、有龍與魔法、也有村民與國家，透過創作者的畫筆去重新詮釋那些讀者們常習以為常的情節，探索屬於自己的勇者哲學。

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配合新書系列宣傳活動，「黃色書刊」將出席「Fandora Shop 巡迴快閃 x 黃色書刊簽名會」，5月25日下午2時於南港環球中心(B1A)親自與粉絲朋友們近距離互動簽名，簽名會現場除了能直接購買單行本新書《勇者系列-勇者與魔族四天王》，線下首發的立體刺繡老帽《More Want》、吊卡公仔《舉手魔王》的限量商品組合，更是喜愛「黃色書刊」的粉絲不容錯過。

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另外，知名防摔手機殼品牌犀牛盾RhinoShield，也推出黃色書刊聯名手機殼，12款圖案可自由選擇搭配Mod NX:防摔兩用殼或SolidSuit防摔背蓋殼，美式詼諧漫畫風格潮流感十足，不容錯過。配合新書上市，凡購買《勇者系列-勇者與魔族四天王》新書的讀者，則可在新書腰封上獲得讀者專屬折扣優惠碼，憑折扣代碼於犀牛盾官網rhinoshield.tw可以優惠價格購買黃色書刊系列商品。

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Fandora Shop 巡迴快閃 x 黃色書刊簽名會活動資訊

活動日期：2019/5/25(六) 14:30~15:30

活動地點：Global Mall南港車站(B1A) Fandora Shop巡迴快閃店

活動辦法：5/25(六) 14:15起，憑黃色書刊簽名資格號碼牌次序，於Fandora巡迴快閃店排隊等候簽名。