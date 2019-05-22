親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

輕鬆一下／午茶時光 約嗎？

2019-05-22 14:24聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

泰舒芙。 圖／Lady nara提供
泰舒芙。 圖／Lady nara提供
分享

下午茶」吃的不只是美味，享受的還是生活中難得的愜意時光，以及時下現代人最流行的拍美照、玩社群的一日網紅生活。

近期，除了Engolili（英格莉莉）推出的「英式豹紋厚鬆餅」爆紅外，Lady Nara的海外首店也成為打卡新熱點。此外，台北的萬豪酒店和君悅酒店也不約而同與美妝品牌合作，推出充滿濃濃日式和風的下午茶美點。

英式豹紋厚鬆餅 吸睛度破表

進駐誠品生活南西的輕食尚品牌Engolili，將許多百年經典英式美食移植入台，包含曾入選CNN全球50大美食中的經典英倫美味-牧羊人派、炸魚薯條等。

英式豹紋厚鬆餅。 圖／Engolili提供
英式豹紋厚鬆餅。 圖／Engolili提供
分享

除了道地的英式美食，Engolili也推出吸睛度破表的「英式豹紋厚鬆餅」，選用日本進口鑽石粉及保濕度極佳的上白糖煎烤而成，表面烙上華麗豹紋。此外，還有運用多色蔬果組成的「皇室彩虹沙拉」，五彩繽紛且天然的豐富食材讓人忍不住食指大動。

泰國名店Lady nara 大人氣鹹甜交錯午茶

泰國人氣名店Lady nara全球海外首店今夏進駐統一時代百貨台北店，除了必點的Light Meal輕食系列，以青木瓜絲、藜麥或一絲到底的櫛瓜代替麵條，加上主廚特製醬汁爆炒，兼顧健康與美味外，大人氣鹹甜交錯的道地泰國下午茶套餐也正式抵台。

Lady nara雙人午茶套餐，內藏泰式小點驚喜。 圖／Lady nara提供
Lady nara雙人午茶套餐，內藏泰式小點驚喜。 圖／Lady nara提供
分享

Lady nara雙人午茶套餐以英式午茶型態為主，內藏泰式小點驚喜，有泰式奶茶口味的迦椰吐司、手作工匠司康、泰式甜醬雞米花、芒果慕斯、泰式烤椰米塔，還可搭配160元以下飲品任選兩杯，品嘗時宛如置身曼谷享受悠閒時光。

萬豪酒店京風午茶 攜手OPI玩轉東京

台北萬豪酒店今夏推出絢麗迷人的「京風午茶」，這是萬豪酒店點心房以美甲品牌OPI最新的Tokyo Collection玩轉東京系列指彩作發想，將靜謐莊嚴的日本神社、繁華絢爛的原宿、澀谷街頭、古意盎然的名城，化作櫻花、橙花水、金箔、水信玄餅、香濃抹茶等元素甜美登場。

萬豪酒店「京風午茶」。 圖／OPI提供
萬豪酒店「京風午茶」。 圖／OPI提供
分享

日式俳句奢華香氛 遇上夢幻法式舒芙蕾

台北君悅酒店今夏則是攜手日式俳句奢華香氛FLORAÏKU，跨界推出「綺麗幻影」午茶饗宴，以FLORAÏKU特有的日本茶道、花道、香道元素與疊香伴影概念，結合法式舒芙蕾，推出全新甜鹹口味的夢幻法式舒芙蕾，並將經典香調櫻花、抹茶、馬黛茶、燻香等幻化為餐桌雅趣，而除了舒芙蕾主餐外，「綺麗幻影」聯名午茶同時還包含開胃小點，以及各式小品甜點。

WIRED TOKYO 書香結合咖啡

此外，統一時代百貨台北店還網羅英式smith&hsu、結合書店與輕食咖啡的新形態店型WIRED TOKYO，及主打浪漫氛圍甜點，網美必朝聖的日式杏桃鬆餅屋，還有義式咖啡瑪榭等人氣下午茶名店。

杏桃鬆餅屋以東京食材、食器與藝術陳設，完整傳遞日本原宿本店的特色，並選用北海道小麥粉、NAKAZAWA鮮奶油與苗栗土雞蛋等特色食材搭配獨家配方，使用進口恆溫水蒸式煎台，搭配多款鹹甜食材，變化出多種不同風味鬆餅。

WIRED TOKYO是BOOK & CAFE Style的全新型店面。 圖／統...
WIRED TOKYO是BOOK & CAFE Style的全新型店面。 圖／統一時代百貨提供
分享

咖啡瑪榭呈現的是北歐輕工業風的愜意空間感，最大賣點是Poursteady 3D手沖咖啡機，透過電腦程式設定，便可複製出冠軍咖啡師的沖煮手法。

WIRED TOKYO是一個BOOK & CAFE Style的全新型店面，在充滿書香氣息的環境中，配上一杯好咖啡，便可悠閒地度過下午時光。smith&hsu則有著英國道地外酥內軟、奶香四溢的司康，還有來自世界各地的茶，消費者可藉由試聞盤選出自己最喜愛的茶品，是一大特色。

咖啡萬豪下午茶

相關新聞

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

影／2019台北藝術節 今年亞洲當家

2019-05-22 15:04

台北藝術節8月開跑 藝術家暢談認同

2019-05-22 15:02

「黃色書刊」快閃簽名會！首本連載漫畫單行本《勇者系列》上市

2019-05-22 14:38

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

坎城女星就是愛蝴蝶結 超美達珂塔芬妮穿出少女心

2019-05-22 11:18

超可愛貓咪樂手「搖擺喵樂團」 給孩子歡樂的藝術體驗

2019-05-22 11:15

梵克雅寶小金珠再進化 Perlée繽紛多彩登場 手表真是太可愛

2019-05-22 10:39

天氣回暖 Crate and Barrel詮釋大地樣貌

2019-05-21 23:35

影／「花蓮秧悅千禧」打造頂級文創酒店

2019-05-21 21:53

Dazzling CafeX辻利茶舗 齊推宇治抹茶金磚、抹茶定食

2019-05-21 21:41

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

賣出百萬顆！黑橋牌端午推府城廟口粽 買粽再送醬油膏

2019-05-21 20:42

蘭蔻「水蜜光唇膏」 一擦就飄仙氣的命定斷貨唇膏

2019-05-21 19:59

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

章子怡紅毯當秀台 連3秀榮膺最美頒獎人

2019-05-21 18:16

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

可愛萌主上身！Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00

Paul Smith彩色條紋派對 亨利高汀帥氣出席

2019-05-21 17:42

運動正夯！品牌概念店掀改裝風 打造潮流網美地標

2019-05-21 17:00

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

「妖怪達人」又愛又怕鬼 隨身帶媽祖護身符

2019-05-21 14:39

《妖怪台灣地圖》帶路 解開歷史文化謎題

2019-05-21 14:36

文明病有解！中醫師研發「Dr. Tai氣力襪」創新懶人保健法

2019-05-21 14:36

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

不讓PM2.5進門 複合功能空氣清淨機正夯

2019-05-21 14:25

重視生活品質 春雨綿綿不要「濕」

2019-05-21 14:23

才21歲就當坎城評審！艾兒芬妮靠「花」穿出時尚感

2019-05-21 13:21

重現MIB星際戰警倫敦總部住宿 限時開放預訂一晚4千

2019-05-21 13:04

網友比較衛生紙改版變化 好市多：無新舊版之差

2019-05-21 12:08

夏天就是想這樣背包包 中性、工裝風格最夯

2019-05-21 11:56

「超殺女」Chloe Moretz、Sophie Turner戴LV新珠寶 美得不像話！

2019-05-21 11:20

路易威登B Blossom高級珠寶

2019-05-21 11:17

台灣妖怪達人自稱膽小 隨身攜帶媽祖護身符

2019-05-21 09:30

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48
看更多

熱門文章

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達

2019-05-22 07:17

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

每日星座運勢／獅子秀出自我得青睞 事業積極應對

2019-05-22 00:00

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

太陽變大全身就癢 約二成民眾一生至少得一次

2019-05-22 07:07

1人34萬！「144人搶1個位置」的奢華列車「瑞風號」登台 限量30席

2019-05-21 18:24

影／腸病毒新增3重症 台中男嬰出生5天感染

2019-05-21 16:18

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

「今年海龜死傷特別多」大多無法判斷死因 綠蠵龜更瀕危

2019-05-21 23:30

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

深夜一波雲系接近台灣北部有雨 影響到明天上午

2019-05-22 07:35

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

【大叔的中年小事】程耀毅／第八季第五集

2019-05-22 06:00

【生活的風景】蔡宛芳／謝謝您，愛地球

2019-05-22 06:00

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

今汙染物易累積！全台由北而南空品「亮橘燈」

2019-05-22 05:35

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

提早學注音 「進小學後差異不大」

2019-05-22 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top