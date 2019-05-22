輕鬆一下／午茶時光 約嗎？

2019-05-22 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



泰舒芙。 圖／Lady nara提供 分享 facebook

「下午茶」吃的不只是美味，享受的還是生活中難得的愜意時光，以及時下現代人最流行的拍美照、玩社群的一日網紅生活。

近期，除了Engolili（英格莉莉）推出的「英式豹紋厚鬆餅」爆紅外，Lady Nara的海外首店也成為打卡新熱點。此外，台北的萬豪酒店和君悅酒店也不約而同與美妝品牌合作，推出充滿濃濃日式和風的下午茶美點。

英式豹紋厚鬆餅 吸睛度破表

進駐誠品生活南西的輕食尚品牌Engolili，將許多百年經典英式美食移植入台，包含曾入選CNN全球50大美食中的經典英倫美味-牧羊人派、炸魚薯條等。

英式豹紋厚鬆餅。 圖／Engolili提供 分享 facebook

除了道地的英式美食，Engolili也推出吸睛度破表的「英式豹紋厚鬆餅」，選用日本進口鑽石粉及保濕度極佳的上白糖煎烤而成，表面烙上華麗豹紋。此外，還有運用多色蔬果組成的「皇室彩虹沙拉」，五彩繽紛且天然的豐富食材讓人忍不住食指大動。

泰國名店Lady nara 大人氣鹹甜交錯午茶

泰國人氣名店Lady nara全球海外首店今夏進駐統一時代百貨台北店，除了必點的Light Meal輕食系列，以青木瓜絲、藜麥或一絲到底的櫛瓜代替麵條，加上主廚特製醬汁爆炒，兼顧健康與美味外，大人氣鹹甜交錯的道地泰國下午茶套餐也正式抵台。

Lady nara雙人午茶套餐，內藏泰式小點驚喜。 圖／Lady nara提供 分享 facebook

Lady nara雙人午茶套餐以英式午茶型態為主，內藏泰式小點驚喜，有泰式奶茶口味的迦椰吐司、手作工匠司康、泰式甜醬雞米花、芒果慕斯、泰式烤椰米塔，還可搭配160元以下飲品任選兩杯，品嘗時宛如置身曼谷享受悠閒時光。

萬豪酒店京風午茶 攜手OPI玩轉東京

台北萬豪酒店今夏推出絢麗迷人的「京風午茶」，這是萬豪酒店點心房以美甲品牌OPI最新的Tokyo Collection玩轉東京系列指彩作發想，將靜謐莊嚴的日本神社、繁華絢爛的原宿、澀谷街頭、古意盎然的名城，化作櫻花、橙花水、金箔、水信玄餅、香濃抹茶等元素甜美登場。

萬豪酒店「京風午茶」。 圖／OPI提供 分享 facebook

日式俳句奢華香氛 遇上夢幻法式舒芙蕾

台北君悅酒店今夏則是攜手日式俳句奢華香氛FLORAÏKU，跨界推出「綺麗幻影」午茶饗宴，以FLORAÏKU特有的日本茶道、花道、香道元素與疊香伴影概念，結合法式舒芙蕾，推出全新甜鹹口味的夢幻法式舒芙蕾，並將經典香調櫻花、抹茶、馬黛茶、燻香等幻化為餐桌雅趣，而除了舒芙蕾主餐外，「綺麗幻影」聯名午茶同時還包含開胃小點，以及各式小品甜點。

WIRED TOKYO 書香結合咖啡香

此外，統一時代百貨台北店還網羅英式smith&hsu、結合書店與輕食咖啡的新形態店型WIRED TOKYO，及主打浪漫氛圍甜點，網美必朝聖的日式杏桃鬆餅屋，還有義式咖啡瑪榭等人氣下午茶名店。

杏桃鬆餅屋以東京食材、食器與藝術陳設，完整傳遞日本原宿本店的特色，並選用北海道小麥粉、NAKAZAWA鮮奶油與苗栗土雞蛋等特色食材搭配獨家配方，使用進口恆溫水蒸式煎台，搭配多款鹹甜食材，變化出多種不同風味鬆餅。

WIRED TOKYO是BOOK & CAFE Style的全新型店面。 圖／統一時代百貨提供 分享 facebook

咖啡瑪榭呈現的是北歐輕工業風的愜意空間感，最大賣點是Poursteady 3D手沖咖啡機，透過電腦程式設定，便可複製出冠軍咖啡師的沖煮手法。

WIRED TOKYO是一個BOOK & CAFE Style的全新型店面，在充滿書香氣息的環境中，配上一杯好咖啡，便可悠閒地度過下午時光。smith&hsu則有著英國道地外酥內軟、奶香四溢的司康，還有來自世界各地的茶，消費者可藉由試聞盤選出自己最喜愛的茶品，是一大特色。