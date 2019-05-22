校長新書 人生兩好球三壞球 與青春談情感做自己的英雄

2019-05-22 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市私立六和高中校長林繼生（前武陵高中校長）這個月發表新書「人生兩好球三壞球」，延續第三本的風格，寫給青春(年輕人)，透過他個人經驗與讀書心得，與「青春」對話。

林繼生說，有些內容是與自己對話，為的是要將這本書獻給曾對人生有過問號的青春與非青春，換言之，幾乎任何人都可以在這裡找到對應的內容，也適合所有人閱讀。

13年前，林繼生在新北任教職的時候出版第一本書「我與國文有約」，接著還有「國文科如何考 作文如何寫」、「給自己的第一份青春禮物」，前兩本主要講解國文教學、文章賞析、如何寫作、國文大考試題解析、應答技巧，第3本是他95年至103年任職武陵高中校長期間寫給學生的文章。

「其實我不是作家，對寫稿也不是很主動的人」，林繼生說，這本書會出版，有許多因緣湊泊在一起，其中之一是「逼稿成篇」，因為學校刊物要校長寫文章，他就結合時勢與當下的話題寫，鼓勵同學，不知不覺就寫了不少文章。

林繼生103年離開任滿8年的武陵高中並退休，轉進其他教育領域服務，此時有雜誌向他邀稿，於是就這樣一篇一篇寫下去，內容有對人生的諸多質問，也有自問問人「內容與其說是勉人，不如說是自我療癒」。

林繼生表示，嚴格說起來「人生兩好球三壞球」很多元，談生命教育、情感教育、走出心牢、自我肯定與悅納、做好人生抉擇、尋求東山再起、夢想的追尋、走出自我困局、打破人生的魔咒、把握關鍵時刻、翻轉機會與命運等，其中更特別的是每一個人如何自我「面試」，是輕輕放過自己，還是嚴厲自我要求？

林繼生認為，人與人的相遇是一件很奇妙的事，由相遇到相知甚至相愛，是一件非常浪漫美麗也非常令人感動的事，人生相遇有時只是一剎那，但是影響卻很大，甚至可能改變歷史。每個人都希望遇到伯樂，但是相知有幾人？

在人際互動中，有相遇相知的美事，但往往又有許多小人環伺，即使你潔身自愛不惹眾生，就是有莫名其妙的小人要來煩你、構陷你，如驅趕不盡又骯髒的蚊蚋，但偏偏你又必須和這些人相處周旋，這本書在某些篇章是某個階段心情既無奈又糾葛無解時的寫照。

林繼生表示，這本書除了有他的人生體驗與人性觀察，還結合許多古今中外名人、運動選手的故事、勵志格言，還有許多電影、文學素材佐證，可以提供年輕學子在認識自我、人際關係、夢想與面對未來等方面的人生指引，文字淺顯易懂，讀者可以從中獲得正向積極面對未來的智慧與勇氣，對閱讀能力、素養的提升、寫作能力培養、議題融入也有幫助。

林繼生說打棒球面對「兩好球三壞球」時，不管對投、打雙方都是很大的考驗而且影響很大，甚至攸關比賽勝負，人生也有很多這種「兩好三壞」的關鍵時刻，如何面對，這不只是態度，更是修為的問題，這也是他為何以「人生兩好球三壞球」為書名的原因。

「人生兩好球三壞球」也有許多知名作家褚士瑩、徐國能、顏艾琳寫序推薦，也有許多人掛名推薦。褚士瑩以「非典型校長」形容林繼生，指林繼生校長「雖然說的是哲學，從頭至尾卻幾乎沒有提到『哲學』這兩個讓人聽了就膽戰心驚的字，而是用讓人容易親近的電影、文章與故事來說哲學」。

顏艾琳說林繼生是她的「貴人」，而這「貴人」有編輯、教育家、作家三個身份，「作為林繼生的文字，不僅讓我有所感動，也是對陷於校園體制裡的師生，一種同理心的撫慰」。

林繼生說，人生充滿各種可能，更充滿各種趣味與恩典，如果沒有那3年的心情與雜誌的邀稿就沒有這些作品，他說人生的「必然」與「偶然」很難講，更不是自己能完全掌握的，如果人生可以選擇，你要在「風波」與「寫作」中做何種選擇？林繼生說，每個人、每個時間點都有不一樣的機緣，唯有把握每個關鍵時刻，只要把球打出去就會有安打甚至全壘打的機會。