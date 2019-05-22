艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作
如果坎城影展有紅毯最吸睛的獎項，眼看著艾兒芬妮（Elle Fanning）就要拿到手了！她的每日穿搭至今零失手，還能超越顛峰不斷美出新高度，一席DIOR高級訂製服出席電影「 Once Upon A Time in Hollywood」首映，以象牙色烏干紗襯衫、夜藍色寬襬裙、寬邊帽穿出經典New Look的完美表現，美炸坎城，若Dior先生有知都要從長眠中醒來優雅拍拍手為她鼓掌。
以21歲的年紀成為坎城影展陪審團，艾兒芬妮也帶來超多話題，她身上的New Look穿搭相當漂亮、態度滿分，靈感源自1947年Christian Dior在巴黎發表首場大秀的作品新作，當時創造了女性新風貌（New Look）的經典，時隔72年後艾兒芬妮以完美妝髮、姿態重現，美出新高度，由創意總監Maria Grazia Chiuri 歷經450小時全程手工打造而成，其中150個小時製作高訂服的褶襉層次，200個小時製作薄紗長裙，才完整了這個全新經典且復古的造型 。
此外，她在影展開幕日的 DIOR 高級訂製象牙白烏干紗襯衫、黑色燈籠褲與J’adior膚色刺繡高跟鞋，也是柔美中不失堅毅自信的詮釋，另一套DIOR 2020早春絲質洋裝，以共通點（Common Ground）為主題，從非洲工藝為起點闡揚文化熔爐的美好，布料的光澤感讓壁畫印花更顯神秘，由艾兒芬妮演繹出典雅貴氣的質感。除了高貴隆重的服裝，她身穿Sandro 2019春夏系列粉色套裝、搭配FENDI 粉色造型太陽眼鏡，自備仙氣，走到哪都是一陣甜美的微風般，自成一幅美麗風景。
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