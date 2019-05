艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



如果坎城影展有紅毯最吸睛的獎項,眼看著艾兒芬妮(Elle Fanning)就要拿到手了!她的每日穿搭至今零失手,還能超越顛峰不斷美出新高度,一席DIOR高級訂製服出席電影「 Once Upon A Time in Hollywood」首映,以象牙色烏干紗襯衫、夜藍色寬襬裙、寬邊帽穿出經典New Look的完美表現,美炸坎城,若Dior先生有知都要從長眠中醒來優雅拍拍手為她鼓掌。

以21歲的年紀成為坎城影展陪審團,艾兒芬妮也帶來超多話題,她身上的New Look穿搭相當漂亮、態度滿分,靈感源自1947年Christian Dior在巴黎發表首場大秀的作品新作,當時創造了女性新風貌(New Look)的經典,時隔72年後艾兒芬妮以完美妝髮、姿態重現,美出新高度,由創意總監Maria Grazia Chiuri 歷經450小時全程手工打造而成,其中150個小時製作高訂服的褶襉層次,200個小時製作薄紗長裙,才完整了這個全新經典且復古的造型 。