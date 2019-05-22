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梵克雅寶小金珠再進化 Perlée繽紛多彩登場 手表真是太可愛

2019-05-22 10:39聯合報 記者孫曼╱即時報導

法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最受歡迎的可愛小金珠珠寶Perlée 系列，今年一口氣推出20件全新的創作，從入門級日常穿搭超好搭的耳環、到首次推出的珠寶手鐲表、長項鍊等，全都鑲上了繽紛活潑的各種彩色寶石，圓潤的線條幻化出百變的組合，呈現多元的摩登風貌。

全新的可轉換式長項鍊設計十分別緻，鍊墜以三個大小相異的圓環依序鑲嵌由大到小的金質圓珠，懸垂於黃K金長項鍊上。而隨服裝穿搭、當天心情或場合，中央的圓環可拆下，轉換成另外三款飾以天藍色綠松石、橘紅色珊瑚或黑色縞瑪瑙的圓環，變化出不同的風格。不論是K金或彩色寶石，每顆圓珠均由手工塑形和拋光，再以金線串連。

全新增加的品項還包括手鐲和吊墜珠寶表，都是將時間隱藏在珠寶裡面的「神秘表」：手鐲表的設計採用經典「toi et moi」珠寶的手法設計，在開放式手鐲的兩端裝飾兩枚大小各異的圓，輕輕滑開較大一端便能看到隱藏其下的時間。三款設計均採用不同的色彩和寶石：圓凸形切磨綠色孔雀石對比珊瑚及玫瑰金、 青金石烘托美鑽及黃K金、以及百搭的玫瑰金鑲鑽設計。吊墜表的設計其實受到17世紀歐洲的流行款的啟發，復古典雅。

除了全新的品項，配戴度很高的耳針耳環、精緻的小吊墜項鍊、以及近年來流行堆疊配戴的戒指也有全新的Perlée couleurs款式：由金質圓珠滾邊襯托圓融的蛋面切割的硬寶石，色彩組合包括：黃K金襯托濃綠的孔雀石、白K金搭配天藍色綠松石、及玫瑰金配襯紅玉髓。而經典的Perlée diamonds鑲鑽設計則推出玫瑰金、黃金、白金等3種金質圓珠圍繞單行美鑽的戒指，提供混搭配戴更豐富的可能性。

梵克雅寶Perlée couleurs吊墜，白K金鑲嵌綠松石，79,000元。圖...
梵克雅寶Perlée couleurs吊墜，白K金鑲嵌綠松石，79,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée couleurs可轉換式長項鍊，黃K金鑲嵌縞瑪瑙，65萬5...
梵克雅寶Perlée couleurs可轉換式長項鍊，黃K金鑲嵌縞瑪瑙，65萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée couleurs可轉換式長項鍊，黃K金款，65萬5,000...
梵克雅寶Perlée couleurs可轉換式長項鍊，黃K金款，65萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石，199萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石，199萬元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶推出全新的Perlée couleurs彩色寶石珠寶與Perlée ...
梵克雅寶推出全新的Perlée couleurs彩色寶石珠寶與Perlée diamonds戒指。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée couleurs耳環，黃K金鑲嵌孔雀石，87,500元。圖...
梵克雅寶Perlée couleurs耳環，黃K金鑲嵌孔雀石，87,500元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée腕表，玫瑰金鑲嵌孔雀石、珊瑚、鑽石，104萬元。圖／梵克雅寶...
梵克雅寶Perlée腕表，玫瑰金鑲嵌孔雀石、珊瑚、鑽石，104萬元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée couleurs可轉換式長項鍊，黃K金鑲嵌珊瑚，65萬5,...
梵克雅寶Perlée couleurs可轉換式長項鍊，黃K金鑲嵌珊瑚，65萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée腕表，黃K金鑲嵌青金石與鑽石，124萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée腕表，黃K金鑲嵌青金石與鑽石，124萬元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée diamonds戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石，23萬1,000元。...
梵克雅寶Perlée diamonds戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石，23萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée吊墜腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石，151萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée吊墜腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石，151萬元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶經典的Perlée系列全新品項為可轉換式長項鍊。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶經典的Perlée系列全新品項為可轉換式長項鍊。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée couleurs戒指，白K金鑲嵌綠松石，10萬2,000元...
梵克雅寶Perlée couleurs戒指，白K金鑲嵌綠松石，10萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée couleurs耳環，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，83,500元。圖...
梵克雅寶Perlée couleurs耳環，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，83,500元。圖／梵克雅寶提供
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