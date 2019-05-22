梵克雅寶小金珠再進化 Perlée繽紛多彩登場 手表真是太可愛

2019-05-22 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最受歡迎的可愛小金珠珠寶Perlée 系列，今年一口氣推出20件全新的創作，從入門級日常穿搭超好搭的耳環、到首次推出的珠寶手鐲表、長項鍊等，全都鑲上了繽紛活潑的各種彩色寶石，圓潤的線條幻化出百變的組合，呈現多元的摩登風貌。

全新的可轉換式長項鍊設計十分別緻，鍊墜以三個大小相異的圓環依序鑲嵌由大到小的金質圓珠，懸垂於黃K金長項鍊上。而隨服裝穿搭、當天心情或場合，中央的圓環可拆下，轉換成另外三款飾以天藍色綠松石、橘紅色珊瑚或黑色縞瑪瑙的圓環，變化出不同的風格。不論是K金或彩色寶石，每顆圓珠均由手工塑形和拋光，再以金線串連。

全新增加的品項還包括手鐲和吊墜珠寶表，都是將時間隱藏在珠寶裡面的「神秘表」：手鐲表的設計採用經典「toi et moi」珠寶的手法設計，在開放式手鐲的兩端裝飾兩枚大小各異的圓，輕輕滑開較大一端便能看到隱藏其下的時間。三款設計均採用不同的色彩和寶石：圓凸形切磨綠色孔雀石對比珊瑚及玫瑰金、 青金石烘托美鑽及黃K金、以及百搭的玫瑰金鑲鑽設計。吊墜表的設計其實受到17世紀歐洲的流行款的啟發，復古典雅。