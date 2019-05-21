這裡真的不是希臘！5座高知「神複製景點」重現歐洲經典美景

2019-05-21 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



位於日本四國的高知縣，為幕末維新志士「坂本龍馬」的故鄉，帶來深刻的歷史風情印象，擁有超過500公里海岸線的高知縣，還深藏著不少自然美景，更有著彷彿「一秒到歐洲」的秘境景點，適合旅客出遊！

【北川村「莫內之庭」馬摩丹vs.法國吉維尼莫內花園】

北川村「莫內花園」馬摩丹是世界上唯一法國官方認證海外的莫內花園，園內的水之庭以日本橋為背景，呈現莫內的睡蓮作品中的各種畫面，旅客不用大老遠跑到歐洲，一樣能朝聖莫內的畫作，兩地的門票還可共用！其中莫內畫中最出名的「藍色水蓮」因氣候關係在法國本家莫內花園內無法栽培，但能在高知縣成功種植，得以呈現莫內的睡蓮畫作！每週二還會定期由園藝師清理水池，讓庭院得以隨時原汁原味呈現原畫的畫面。寒色調和暖色調的睡蓮從6月～10月接連綻放，另外還有春櫻、玫瑰拱門、秋楓和落羽松、冬綵燈，四季皆是不同享受！

地址：高知縣安藝郡北川村野友甲1100

電話：81-887-32-1233

營業時間：10:00～17:00（7～8月為9:00～16:00）

入園費用：一般700日圓；小學生、國中生300日圓

【黒潮町入野海岸vs.玻利維亞烏尤尼鹽沼天空之鏡】

位在高知縣黑潮町的入野海灘，綿延4公里筆直平坦又寬闊的海岸線，不只是T恤藝術展場的天然沙灘美術館，每天的滿潮至退潮時間點，藉由海水退去時留在沙灘上的水膜，即可拍出超美的天空之鏡，彷彿來到玻利維亞烏尤尼鹽湖天空之鏡！

【土佐市Villa Santorini vs.希臘聖托里尼島】

位於高知的土佐市太平洋邊的Villa Santorini，有著斷崖地形上綿延的白磚牆建築，和湛藍海天撞色產生出反差美，如同希臘愛琴海上的聖托里尼島。Villa Santorini提供如同希臘聖托里尼一般的洞穴式房型，所有房間都有無敵太平洋海景、專屬泳池，料理則完全選用高知縣產食材呈現希臘料理！也是日本人愛用的婚攝聖地。

地址：高知縣土佐市宇佐町竜599番地6

電話：088-856-0007

【柏島vs.義大利 蘭佩杜薩島】

位在高知縣西南部大月町的柏島是最近在網路上爆紅的打卡景點，湛藍的海水清澈度極高，岸邊的船隻彷彿飄在空中般，簡直像來到義大利蘭佩杜薩島海灣。柏島海洋生態豐富，多樣的珊瑚礁及熱帶魚吸引潛水客朝聖。週邊的幾處展望所，可讓人從高處眺望柏島風景。其中觀音岩展望台、白浜、柏島新大橋，分別可以從高處眺望，也可以近距離欣賞清澈透明的海水，旅客也可搭乘玻璃船，欣賞海底珊瑚礁生態或是浮淺體驗。

【四國喀斯特 vs. 瑞士格林德瓦】