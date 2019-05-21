Dazzling CafeX辻利茶舗 齊推宇治抹茶金磚、抹茶定食

2019-05-21 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



Dazzling Cafe最新聯名系列即將在6月登場！此次聯手辻利茶舗玩轉抹茶甜點，首波主打甜點「宇治抹茶金磚」以經典法式甜點造型亮相，還有清爽酸甜的抹茶系列飲品，創新加入紫蘇梅調味，同時也提供抹茶定食，一共五種全新品項，打造今夏最強抹茶聯名系列，從6/1至7/31於Dazzling Cafe全台店舖期間限定發售。

「宇治抹茶金磚」以魔術方塊作為創作巧思，概念來自法國最佳甜點師Cedric Grolet的經典之作Rubik’s Cube，主廚將蛋糕體改以蜜糖吐司磚搭配冰心慕斯呈現，內餡卡士達香緹為基底，填入濃郁抹茶甘納許，再分別刷上33%白巧克力及翠綠鏡面淋醬，跳色又可愛的造型一上桌就超吸睛；「抹茶白玉蜜糖吐司」將烤至金黃酥脆的吐司塊擠上滿香濃抹茶卡士達，再搭配檸檬凍、紅豆及Q彈白玉，享用前淋上主廚特調的濃厚系抹茶淋醬，是CP值超高的必點款；「抹茶白醬唐揚定食」則是首創的抹茶新食感，主廚運用北海道奶油白醬及辻利抹茶調配出獨家抹茶白醬，搭配薄皮唐揚雞塊及抹茶茶香飯，加上熬煮數小時而成的昆布柴魚抹茶茶泡飯，每一口都能感受抹茶香氣。