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Dazzling CafeX辻利茶舗 齊推宇治抹茶金磚、抹茶定食

2019-05-21 21:41聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

Dazzling Cafe最新聯名系列即將在6月登場！此次聯手辻利茶舗玩轉抹茶甜點，首波主打甜點「宇治抹茶金磚」以經典法式甜點造型亮相，還有清爽酸甜的抹茶系列飲品，創新加入紫蘇梅調味，同時也提供抹茶定食，一共五種全新品項，打造今夏最強抹茶聯名系列，從6/1至7/31於Dazzling Cafe全台店舖期間限定發售。

「宇治抹茶金磚」以魔術方塊作為創作巧思，概念來自法國最佳甜點師Cedric Grolet的經典之作Rubik’s Cube，主廚將蛋糕體改以蜜糖吐司磚搭配冰心慕斯呈現，內餡卡士達香緹為基底，填入濃郁抹茶甘納許，再分別刷上33%白巧克力及翠綠鏡面淋醬，跳色又可愛的造型一上桌就超吸睛；「抹茶白玉蜜糖吐司」將烤至金黃酥脆的吐司塊擠上滿香濃抹茶卡士達，再搭配檸檬凍、紅豆及Q彈白玉，享用前淋上主廚特調的濃厚系抹茶淋醬，是CP值超高的必點款；「抹茶白醬唐揚定食」則是首創的抹茶新食感，主廚運用北海道奶油白醬及辻利抹茶調配出獨家抹茶白醬，搭配薄皮唐揚雞塊及抹茶茶香飯，加上熬煮數小時而成的昆布柴魚抹茶茶泡飯，每一口都能感受抹茶香氣。

最後兩款飲品分別是「抹茶紫蘇氣泡飲」、「辻利抹茶優優」，以辻利抹茶為基底，分別調入南投信義鄉產紫蘇梅、希臘優格及草莓優酪乳，表現清爽酸甜的夏日調飲。此外，凡於6/1-6/30活動期間至Dazzling Cafe或辻利茶舗消費，拍照打卡上傳IG設公開貼文，並「#蜜糖辻利抹茶季」，就有機會抽中聯名環保吸管套組及香氛片等聯名周邊；辻利茶舗也同步舉辦優惠活動，自7/1號起凡於辻利茶舗單筆消費滿200元，即贈送「抹茶白玉蜜糖吐司」免費兌換券一張(不累積贈送)，限量500張，送完為止。

「抹茶白醬唐揚定食」售價290元。圖／Dazzling Cafe提供
「抹茶白醬唐揚定食」售價290元。圖／Dazzling Cafe提供
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Dazzling Cafe總監楊秀蓉(左)與辻利茶舖總經理內田翔太郎(右)攜手宣...
Dazzling Cafe總監楊秀蓉(左)與辻利茶舖總經理內田翔太郎(右)攜手宣布聯名系列於6/1正式發售。圖／Dazzling Cafe提供
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「抹茶白玉蜜糖吐司」售價230元。記者張芳瑜／攝影
「抹茶白玉蜜糖吐司」售價230元。記者張芳瑜／攝影
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一次享用全系列商品「辻利抹茶雙人套餐」售價1,090元。圖／Dazzling C...
一次享用全系列商品「辻利抹茶雙人套餐」售價1,090元。圖／Dazzling Cafe提供
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抹茶紫蘇氣泡飲(前)售價160元、抹茶優優(後)售價180元。圖／Dazzlin...
抹茶紫蘇氣泡飲(前)售價160元、抹茶優優(後)售價180元。圖／Dazzling Cafe提供
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「宇治抹茶金磚」售價360元。圖／Dazzling Cafe提供
「宇治抹茶金磚」售價360元。圖／Dazzling Cafe提供
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