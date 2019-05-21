蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會台東區農業改良場開發「春石斛」育種，去年11月8日在英國皇家園藝學會）The Royal Horticultural Society, RHS）成功登錄3個新交配種「台東香蓮、台東黃金孔雀及台東貓熊」。

春石斛繁殖容易，花形、花色、香味符合大眾需求，還可利用溫度調節產期，非常適合商業量產。目前國際市場年需求量超過800萬盆，且持續快速成長。有鑑於此，台東場103年積極投入育種工作，以目前台灣春石斛育種成果較少見的紅黃花色系為主軸，已育成不少優良品系。

春石斛「台東香蓮（Taitung nymph）」、「台東黃金孔雀（Taitung golden peacock）」、「台東貓熊 （Taitung panda）」具備易栽培、開花性佳、適合平地栽培、可帶葉開花及花型飽滿等優良特點。

其中，台東香蓮為紅花交配品系，花梗硬挺，對比強烈。台東黃金孔雀為黃花交配品系，自然雙梗，開花飽滿。台東貓熊為紅花交配品系，側瓣底部有紫紅圓斑，為目前商業品種非常少見特徵，且花型圓潤可愛，符合商業市場對春石斛的要求。