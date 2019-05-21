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蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

農委會台東區農業改良場開發「春石斛」育種，去年11月8日在英國皇家園藝學會）The Royal Horticultural Society, RHS）成功登錄3個新交配種「台東香蓮、台東黃金孔雀及台東貓熊」。

春石斛繁殖容易，花形、花色、香味符合大眾需求，還可利用溫度調節產期，非常適合商業量產。目前國際市場年需求量超過800萬盆，且持續快速成長。有鑑於此，台東場103年積極投入育種工作，以目前台灣春石斛育種成果較少見的紅黃花色系為主軸，已育成不少優良品系。

春石斛「台東香蓮（Taitung nymph）」、「台東黃金孔雀（Taitung golden peacock）」、「台東貓熊 （Taitung panda）」具備易栽培、開花性佳、適合平地栽培、可帶葉開花及花型飽滿等優良特點。

其中，台東香蓮為紅花交配品系，花梗硬挺，對比強烈。台東黃金孔雀為黃花交配品系，自然雙梗，開花飽滿。台東貓熊為紅花交配品系，側瓣底部有紫紅圓斑，為目前商業品種非常少見特徵，且花型圓潤可愛，符合商業市場對春石斛的要求。

農委會說，春石斛為極具商業潛力的蘭科花卉，而品種優勢主導整個產業競爭力，優良品種可藉跨國栽培或瓶苗等大量輸出，目前歐美花卉國際大廠已積極至台灣探詢新品種。台東香蓮、台東黃金孔雀將先規畫以有償讓與方式提供給有意量產的業者應用，盼與業者共同推動台灣春石斛蘭產業的發展。

春石斛「台東黃金孔雀。」。圖／農委會提供
春石斛「台東黃金孔雀。」。圖／農委會提供
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春石斛「台東香蓮」。圖／農委會提供
春石斛「台東香蓮」。圖／農委會提供
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春石斛「台東貓熊」側瓣底部有紫紅圓斑，配合白底圓形花瓣，就像可愛的貓熊。圖／農委...
春石斛「台東貓熊」側瓣底部有紫紅圓斑，配合白底圓形花瓣，就像可愛的貓熊。圖／農委會提供
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台東貓熊農委會

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