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賣出百萬顆！黑橋牌端午推府城廟口粽 買粽再送醬油膏

2019-05-21 20:42聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

黑橋牌雖是賣香腸起家，但端午肉粽也頗受消費者喜愛，尤其是「私房粽」府城廟口粽，至今已賣出百萬顆，相當於138棟101大樓的高度。為了慶祝府城廟口粽銷量破百萬顆，即日起到5月26日間，到直營門市購買10入禮盒，就送東成味味露醬油膏一瓶，單筆消費滿399元再享優惠加購。

黑橋牌的肉粽起源於老老闆娘，早年為了回饋顧客及員工，端午分送她親自包的私房粽，頗受好評，後來開始手工限量在門市販售。這款「私房粽」主要承襲南部粽作法，最受青睞的是府城廟口粽，從86年上市至今，已銷售破百萬顆，光是這支商品就占眾粽子銷售的4分之1。雖然每年販售2個月、每天生產5,000顆，但仍供不應求。

黑橋牌行銷部劉子寧表示，府城廟口粽採用全程手作，每片粽葉都是高溫泡煮、軟化、去雜質，再帶出粽葉清香，並採用含水量較低的100%台灣長糯米，搭配屏東的紅仁鹹蛋黃、北港的花生，遵循古法一繩二葉手工綁粽，水煮溫度及時間拿捏，都是讓顧客一再回顧、口碑相傳的原因。

為了慶祝府城廟口粽銷售超過百萬顆，黑橋牌即日起到5月26日間，推出直營門市購買府城廟口粽禮盒，就送東成味味露醬油膏一瓶。單筆消費折扣後滿399元，還可享有加購優惠，如大包酥類、手作限量造型香包等，可以198元、69元加購。

除了府城廟口粽外，有送禮需求的消費者，可選擇放入一整顆北海道干貝及搭配精燉黑豬梅花肉、特級乾栗、台灣新社香菇、新鮮蓮子等材料的「干貝黑豬肉粽」。另近來正是考試季節，家長也可選擇「手工香腸肉包」、「香腸蘿蔔糕」、「古早味狀元粽」等，替考生祈福。

若有送禮需求可選擇用北海道頂級干貝做成的干貝黑豬肉粽。圖／黑橋牌提供
若有送禮需求可選擇用北海道頂級干貝做成的干貝黑豬肉粽。圖／黑橋牌提供
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黑橋牌府城廟口粽至今銷售已破百萬顆，即日起到直營門市購買還可享有送醬油膏優惠。圖...
黑橋牌府城廟口粽至今銷售已破百萬顆，即日起到直營門市購買還可享有送醬油膏優惠。圖／黑橋牌提供
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