親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

亞洲第一！同婚過關，是主張台灣價值的突出策略

黨內互打激烈？ 郭台銘粉專向韓粉下「逐客令」

蘭蔻「水蜜光唇膏」 一擦就飄仙氣的命定斷貨唇膏

2019-05-21 19:59聯合報 記者劉小川╱即時報導

每個女人都在找尋自己喜歡的「仙女命定唇膏」，但顯色唇膏總是太乾燥，唇紋超明顯，滋潤度高的唇膏，卻又不顯色，得常補擦。現在，LANCÔME蘭蔻為所有女人找到命定唇膏了，全新「絕對閃耀水蜜光唇膏」，讓雙唇色彩飽滿又嘟嘟，適合亞洲人黃皮的桃紅色系太迷人飄仙氣，打造出最夯的「水光唇」，是一款唇膏，也是唇膜，邊上妝邊保養。

在顯色方面，蘭蔻絕對閃耀水蜜光唇膏色系，全是針對亞洲人的黃皮膚調色，能夠顯白，包括珊瑚橘、蜜桃紅等，保證是斷貨色號，搭配水潤感的質地，輕鬆好延展、色彩飽滿，輕輕一抹立即顯色。

絕對閃耀水蜜光唇膏能夠保濕嘟嘟唇，因為添加美唇精油，包括玫瑰修護精油、胡桃精萃油、柑橙精油，讓雙唇的潤澤度更提升，最特別是加入蘭蔻抗老成分普拉絲鏈，修護唇部肌膚，再也不用擔心因為口紅，造成唇紋、乾澀、不易卸除等麻煩問題。

櫃姐都搶購　顯白斷貨色號大公開

想要膚色白裡透紅的女性們，一定要關注的顏色「珊瑚橘」，也是現在時尚界最關注色系，「絕對閃耀水蜜光唇膏」這次推出的珊瑚橘色系，就連櫃姐們都搶購 #382閃耀蜜桃紅、 #157放閃蜜柚橘，搭配夏天的陽光，只要一個微笑就能讓人卸下心防。

豆沙色系必買色是#232漫遊蜜粉桃，就像是甜而不膩的玫瑰裸粉色，讓妳呈現母胎般的潤唇，素顏控必帶的一款口紅。

夏天不可忽略戀愛般滋味的梅果，蘭蔻帶給大家飽和而不輕挑的感覺，搶購色號 #398愛戀蜜梅果、#368魅惑蜜莓紅，絕對讓妳有俏麗嘟嘟唇，在人群之中耀眼又不失優雅，更散發戀愛女人味。

特別介紹一款只有限定專櫃才有的 #301甜美蜜梅紅，也是珊瑚色系列，擦起來一定顯白，如要購買，以下幾個專櫃才購買的到喔：遠東SOGO台北忠孝館、新光三越（台中中港店、台北站前店、台北南京店、台南新天地）、板橋大遠百、 漢神巨蛋、中友百貨、漢神百貨、廣三SOGO百貨。

推薦五大必搶色系，由左至右＃382 閃耀蜜桃紅、＃232 漫遊蜜粉桃、＃157 ...
推薦五大必搶色系，由左至右＃382 閃耀蜜桃紅、＃232 漫遊蜜粉桃、＃157 放閃蜜柚橘、＃398 愛戀蜜梅果、＃368 魅惑蜜莓紅。記者劉小川／攝影
分享
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」顯色自然，延展性佳，一抹即上色，售價1,10...
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」顯色自然，延展性佳，一抹即上色，售價1,100元。圖／LANCÔME提供
分享
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」，全色系共16色試色。圖／LANCÔME提供
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」，全色系共16色試色。圖／LANCÔME提供
分享
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」，滋潤、飽和，富含精油配方，上妝兼保濕，一舉...
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」，滋潤、飽和，富含精油配方，上妝兼保濕，一舉兩得。圖／LANCÔME提供
分享
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」打造浪漫甜心、質感氣質的一款保養型唇膏。圖／...
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」打造浪漫甜心、質感氣質的一款保養型唇膏。圖／LANCÔME提供
分享
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」就是命定唇膏。圖／LANCÔME提供
LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」就是命定唇膏。圖／LANCÔME提供
分享

蘭蔻珊瑚

相關新聞

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

賣出百萬顆！黑橋牌端午推府城廟口粽 買粽再送醬油膏

2019-05-21 20:42

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

章子怡紅毯當秀台 連3秀榮膺最美頒獎人

2019-05-21 18:16

可愛萌主上身！Brother Hello Kitty標籤機 手機編輯就能無線印

2019-05-21 18:00

Paul Smith彩色條紋派對 亨利高汀帥氣出席

2019-05-21 17:42

運動正夯！品牌概念店掀改裝風 打造潮流網美地標

2019-05-21 17:00

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

「妖怪達人」又愛又怕鬼 隨身帶媽祖護身符

2019-05-21 14:39

《妖怪台灣地圖》帶路 解開歷史文化謎題

2019-05-21 14:36

文明病有解！中醫師研發「Dr. Tai氣力襪」創新懶人保健法

2019-05-21 14:36

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

不讓PM2.5進門 複合功能空氣清淨機正夯

2019-05-21 14:25

重視生活品質 春雨綿綿不要「濕」

2019-05-21 14:23

才21歲就當坎城評審！艾兒芬妮靠「花」穿出時尚感

2019-05-21 13:21

重現MIB星際戰警倫敦總部住宿 限時開放預訂一晚4千

2019-05-21 13:04

網友比較衛生紙改版變化 好市多：無新舊版之差

2019-05-21 12:08

夏天就是想這樣背包包 中性、工裝風格最夯

2019-05-21 11:56

「超殺女」Chloe Moretz、Sophie Turner戴LV新珠寶 美得不像話！

2019-05-21 11:20

路易威登B Blossom高級珠寶

2019-05-21 11:17

台灣妖怪達人自稱膽小 隨身攜帶媽祖護身符

2019-05-21 09:30

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

限時三週！法國必買人氣伴手禮餅乾「La trinitaine」來台快閃

2019-05-20 17:43

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39

旅遊業者臉書抽獎送出國大獎？雄獅急發聲明認證藍勾勾

2019-05-20 16:20

保養最重要是「清潔」 盤點超療癒5月洗臉新品

2019-05-20 16:17

穿凱特愛牌、珠寶變禮服 6月新娘婚紗好多新選擇

2019-05-20 16:11

沒喝到就落伍了！KitKat 巧克力風味酷繽沙 全家獨賣限量80萬杯

2019-05-20 15:08

海味！32頭鮑魚入粽

2019-05-20 14:18

浮誇系名粽 創意新吃法

2019-05-20 14:17

送花讓她有好心情 美研究：花卉減輕壓力

2019-05-20 14:15

進口蛋把關新制 8月起需附出口國官方衛生證明

2019-05-20 12:18

agnès b. 推音樂頻道 攜手甜約翰打造新單曲

2019-05-20 11:31

法國唯一米其林中廚 李森在巴黎香宮

2019-05-20 00:43
看更多

熱門文章

氣象局：今起有一周的穩定好天氣 下周鋒面再來

2019-05-21 08:18

90%的人洗澡都「洗錯」了！ 用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10

網友比較衛生紙改版變化 好市多：無新舊版之差

2019-05-21 12:08

把握好天氣！ 吳德榮：27日梅雨季第四道鋒面接近

2019-05-21 07:45

又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38

每日星座運勢／雙魚運勢旺盛的一天 投資機遇不錯

2019-05-21 00:00

一場梅雨掃全台 炸亂陸空交通

2019-05-21 00:11

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

健保虛報費用嚴重 全台年詐領逾億元

2019-05-21 11:41

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

中華郵政數位簽收9月上路 首選這三地

2019-05-21 09:40

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

臺馬之星海上失去動力 啟動備用電力進港檢修旅客虛驚

2019-05-20 21:46

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

【子女心情】林思妙／陪伴公婆出遊

2019-05-21 06:00

日本上空碰撞的氣流 鄭明典分析對台灣天氣有這影響

2019-05-21 09:48

防五十肩 物理治療師教四招肩關節伸展及強化肩頸肌力

2019-05-21 07:44

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

【童言童語】蔡宛芳／不喜歡吃辣的

2019-05-21 06:00

28萬次閃電昨罩台 鋒面今遠離 雨趨緩

2019-05-21 00:11

大雨特報！ 屏東、台東及高雄山區注意雷擊強陣風

2019-05-21 07:14

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

偷牽小手、調整作息 5件小事讓妳一直沈浸「熱戀」狀態

2019-05-20 21:00

鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33

梅雨發威全台水庫進帳 水利署：9月底前供水無虞

2019-05-21 11:20

彭啟明：鋒面快閃遠離 較穩定天氣至周末

2019-05-21 08:38

【單車漫遊】曉郁／攻克四燈塔之二度單車環島

2019-05-21 06:00

林口大排塞 竟靠汐止偵水志工通報

2019-05-21 00:00

我們與醫學系的距離

2019-05-20 23:49

送旅客回家 遠航5航班恢復

2019-05-21 00:11

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

直腸癌患者排便太用力 胃竟跑到胸腔內

2019-05-21 11:15

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

新科市長緊盯 當颱風演習

2019-05-21 00:11

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

使用春遊補助兩樣情 嘉市、竹縣、雲林申請不到一成

2019-05-21 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top