蘭蔻「水蜜光唇膏」 一擦就飄仙氣的命定斷貨唇膏

2019-05-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個女人都在找尋自己喜歡的「仙女命定唇膏」，但顯色唇膏總是太乾燥，唇紋超明顯，滋潤度高的唇膏，卻又不顯色，得常補擦。現在，LANCÔME蘭蔻為所有女人找到命定唇膏了，全新「絕對閃耀水蜜光唇膏」，讓雙唇色彩飽滿又嘟嘟，適合亞洲人黃皮的桃紅色系太迷人飄仙氣，打造出最夯的「水光唇」，是一款唇膏，也是唇膜，邊上妝邊保養。

在顯色方面，蘭蔻絕對閃耀水蜜光唇膏色系，全是針對亞洲人的黃皮膚調色，能夠顯白，包括珊瑚橘、蜜桃紅等，保證是斷貨色號，搭配水潤感的質地，輕鬆好延展、色彩飽滿，輕輕一抹立即顯色。

絕對閃耀水蜜光唇膏能夠保濕嘟嘟唇，因為添加美唇精油，包括玫瑰修護精油、胡桃精萃油、柑橙精油，讓雙唇的潤澤度更提升，最特別是加入蘭蔻抗老成分普拉絲鏈，修護唇部肌膚，再也不用擔心因為口紅，造成唇紋、乾澀、不易卸除等麻煩問題。

櫃姐都搶購 顯白斷貨色號大公開

想要膚色白裡透紅的女性們，一定要關注的顏色「珊瑚橘」，也是現在時尚界最關注色系，「絕對閃耀水蜜光唇膏」這次推出的珊瑚橘色系，就連櫃姐們都搶購 #382閃耀蜜桃紅、 #157放閃蜜柚橘，搭配夏天的陽光，只要一個微笑就能讓人卸下心防。

豆沙色系必買色是#232漫遊蜜粉桃，就像是甜而不膩的玫瑰裸粉色，讓妳呈現母胎般的潤唇，素顏控必帶的一款口紅。

夏天不可忽略戀愛般滋味的梅果，蘭蔻帶給大家飽和而不輕挑的感覺，搶購色號 #398愛戀蜜梅果、#368魅惑蜜莓紅，絕對讓妳有俏麗嘟嘟唇，在人群之中耀眼又不失優雅，更散發戀愛女人味。