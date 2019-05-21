泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商冰品玩跨界聯名的潮流不可擋，萊爾富繼4月底獨家推出杜老爺與光泉午后時光聯名的重乳奶茶雪糕與重乳拿鐵咖啡雪糕之後，5月22日起將再限量推出花生牛奶冰沙、檸檬雪酪冰沙、綠豆殺牛奶冰沙等3款台味冰沙，其中花生牛奶冰沙是萊爾富獨家與泰山合作的限量聯名新品，首度將花生仁湯變成冰沙。

花生湯可說是風靡全台的國民點心，根據凱度消費者指數統計，花生口味的甜罐點心占整體市場的4成，年銷售逾千萬瓶。萊爾富、泰山合作限量推出花生牛奶冰沙，使用老師傅手選的台灣花生做為冰沙底蘊，佐以新鮮香醇牛奶，每口皆能品嘗到花生的綿密鬆軟口感，今夏限量推出10萬份，售價59元，5月22日至6月18日可享嘗鮮價49元。

萊爾富限量推出的綠豆殺牛奶冰沙、檸檬雪酪冰沙，以黃金比例重現台灣傳統冰品，打造清涼爽口的古早味冰沙，每杯售價59元。綠豆殺牛奶冰沙精選大顆綠豆，搭配新鮮牛奶，以黃金比例調配而成的綠豆殺牛奶；檸檬雪酪冰沙選用檸檬為基底，佐以香醇牛奶，最後添加大量椰果增添嚼勁口感，打造酸甜滋味。