LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



2019春夏系列是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh入主後的首發系列，透明霓光色的包款在秀上就讓人眼睛一亮，搶鈔實力雄厚，日前設計師本人在西班牙伊比薩（Ibiza）島拍的穿搭照，令人驚覺旅行袋就是襯托帥度的點睛品！而且把價值12萬1千元的Keepall就這麼放地上，既任性又大器。

春夏季的男裝除了透明霓虹藍、黃色，還有虹光色彩的耀眼表現，就像陽光下的泡泡般既夢幻又搶眼，Virgil Abloh藉此闡述各式各樣的色彩都融入其中、也意味著他的服裝可以穿在所有人的身上，以彩色風格演繹的Keepall Bandouliere 50，將年輕活力結合品牌經典Monogram壓花PVC製作，尺寸寬大，配有可拆式肩帶及頂端手柄，輕鬆搭出型男品味。