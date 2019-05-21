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新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

2019春夏系列是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh入主後的首發系列，透明霓光色的包款在秀上就讓人眼睛一亮，搶鈔實力雄厚，日前設計師本人在西班牙伊比薩（Ibiza）島拍的穿搭照，令人驚覺旅行袋就是襯托帥度的點睛品！而且把價值12萬1千元的Keepall就這麼放地上，既任性又大器。

春夏季的男裝除了透明霓虹藍、黃色，還有虹光色彩的耀眼表現，就像陽光下的泡泡般既夢幻又搶眼，Virgil Abloh藉此闡述各式各樣的色彩都融入其中、也意味著他的服裝可以穿在所有人的身上，以彩色風格演繹的Keepall Bandouliere 50，將年輕活力結合品牌經典Monogram壓花PVC製作，尺寸寬大，配有可拆式肩帶及頂端手柄，輕鬆搭出型男品味。

此外，「炎神」炎亞綸日前拎著MCM的旅行包作為機場時尚的搭配，也相當出色，且 M Move是春夏季推出的新圖樣，之中的細節小巧思在於銀色塗層的M字線條，在鎂光燈下會變成反光條，是炫目驚喜；此旅行包款並加入經典Visetos圖騰印花，包款有大容量的收納空間，作為輕旅行是實用又時尚的選擇。

Virgil Abloh相當大器，Keepall Bandouliere 50手...
Virgil Abloh相當大器，Keepall Bandouliere 50手袋直接放地上入鏡。圖／取自IG
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炎亞綸帥拎MCM的M Move旅行包，銀色線條部分在鎂光燈下會反光。圖／MCM提...
炎亞綸帥拎MCM的M Move旅行包，銀色線條部分在鎂光燈下會反光。圖／MCM提供
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MCM M Move拚接設計周末旅行包，售價41,500元。圖／MCM提供
MCM M Move拚接設計周末旅行包，售價41,500元。圖／MCM提供
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Virgil Abloh相當大器，Keepall Bandouliere 50手...
Virgil Abloh相當大器，Keepall Bandouliere 50手袋直接放地上入鏡。圖／取自IG
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大容量旅行袋儼然成了型男的極佳配備。圖／MCM提供
大容量旅行袋儼然成了型男的極佳配備。圖／MCM提供
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Virgil Abloh本人帥氣演繹虹光色彩Keepall Bandoulier...
Virgil Abloh本人帥氣演繹虹光色彩Keepall Bandouliere 50手袋。圖／取自IG
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路易威登Keepall Bandouliere 50，售價12萬1,000元。圖...
路易威登Keepall Bandouliere 50，售價12萬1,000元。圖／LV提供
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炎亞綸帥拎MCM的M Move旅行包。圖／MCM提供
炎亞綸帥拎MCM的M Move旅行包。圖／MCM提供
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